Ezzel még tartoztunk Puskás Öcsinek

Fotók: Gyarmati István

A magyar labdarúgás napján, november 25-én nyitotta meg Magyarország miniszterelnöke a Puskás Aréna toronyépületében található Puskás Múzeumot. A hivatalos megnyitó előtt három nappal, a zárt körű sajtóbejáráson a kiállítás vezető kurátora, Schmidt Mária professzor, a múzeum tervezésével és kialakításával megbízott Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány főigazgatója úgy fogalmazott: a járvány által is nehezített, több évig tartó áldozatos munka eredménye a létesítmény, amellyel méltó emléket kívánnak állítani a világ legismertebb magyarjának. A megnyitóünnepségen pedig azt mondta: „Sokan kutatták, mi lehet Puskás Ferenc titka, hiszen hatvan éve nem futballozik, harminc éve nem edzősködik, és tizennyolc éve már, hogy nincs közöttünk, hatása mégis máig tart.” Ez a kérdés foglalkoztatta a kiállítás vezető kurátorát is: „Puskás élete jól van dokumentálva: filmkockák, fényképek, feljegyzések, újságcikkek tízezrei őrzik legendás alakját. Ám azt mindannyian érezzük: a titok nem ezekben a dokumentumokban rejlik. Puskás sportolóként elért eredményei statisztikailag is lenyűgözők, mozgása, cselei és lövései is, de emberileg is példakép, hiszen azt képviseli, amiért mi, magyarok büszkék vagyunk magunkra: a hazaszeretetet, a barátságot, a becsületet, a csapatszellemet és a csibészséget testesíti meg számunkra.”