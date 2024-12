Ezt a hiányosságot sürgősen orvosolnia kell Rossinak – a Mandiner szakértői a vb-sorsolásról

Bozsik Péter korábbi szövetségi kapitány: „Szükség lesz az extra teljesítményekre!”

„Ennél jobb sorsolást nehezebben lehetett volna elképzelni, hiszen tudomásul kell venni: nem piros szőnyegen keresztül vezet az út a világbajnokságra. Az íreken és az örményeken kívül (Marco Rossihoz hasonlóan) Dániának örülnék, hiszen a portugálok improvizatív játékával ellentétben a dánok nehezebben tudnák megbontani a szervezett védekezésünket.

A második hely a realitás, de ehhez is azt a fegyelmezett és koncentrált játékot kell nyújtanunk,

amelyet a Rossi-éra alatt már megszokhattunk a magyar válogatottól. Az egész sorozat alatt, de a pótselejtezőkön különösen szükség lehet extra teljesítményekre, de szerencsére rendelkezünk olyan játékosokkal (Dibusz Dénes, Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Varga Barnabás), akik ezt hozni tudják, de mindenképpen játékban lévő, egészséges önbizalommal rendelkező futballistákkal valósítható meg a 40 éve dédelgetett álom!” – fogalmazott Bozsik Péter.

Gulácsi Péter kiválása után Dibusz Dénes joggal lett a magyar válogatott első számú kapusa Fotó: Mandiner/Trenka Attila

Csank János korábbi szövetségi kapitány: „Az utóbbi időben szétesett védekezésünket rendbe kell rakjuk!”

„Lehetett volna rosszabb is a sorsolás. Bevallom, az ötcsapatos csoportnak jobban örültem volna, de így sem kell szomorkodnunk. A portugál–dán kettős közül az északiak talán kedvezőbbek lennének nekünk, de a portugálok sem akkora ászok manapság. Az írek harcosak, de simán le lehet őket győzni otthon és idegenben is, ám az utóbbi években sokat fejlődő örményeket sem szabad lebecsülni, hiszen a meccsek egyes szakaszaiban kifejezetten jól játszanak, még ha nem is bírják végig ezt az iramot.

Döntő lesz, hogy az első kalapból kapott riválison kívül mennyi pontot szerzünk az írektől és az örményektől,

még egyszer hangsúlyozom: egyáltalán nem lehetetlen küldetés a 12 pont megszerzése! Ez az alap, és ehhez lehet még csipegetni pontot, pontokat a csoport legerősebb riválisától is. Fontos, hogy az utóbbi időben kicsit szétesett védekezésünket (hiszen különböző okokból Gulácsi Péter, Lang Ádám és Szalai Attila is kihullott) rendbe rakjuk! A középpályán és elöl úgy, ahogy megvagyunk, de fontos lenne, hogy a közeljövőben három-négy játékosunk még berobbanjon az európai futballba. Ez még akkor is igaz, ha tisztában vagyunk vele:

egy Szoboszlai Dominik-szintű klasszis nem minden évtizedben születik Magyarországon. Sajnos...”

– jelentette ki Csank János.