Meglepően értékelt a Fradi pireuszi veresége után a vezetőedző

Mint arról beszámoltunk, 1–0-ra kikapott a pireuszi pokolban, de nyílt maradt a Fradi görögök elleni Ekl-párharca. Varga Barnabás révén csak lesgólig jutottak a zöld-fehérek a fantasztikus hangulatú athéni találkozón.

„Nagyon jól játszottunk, de a második félidőben túlzottan visszahúzódtunk. Remekül felkészültünk, taktikailag is jó munkát végeztünk, de ezzel együtt is kikaptunk, ilyesmi előfordul a labdarúgásban. Így is minden esélyünk megvan, hogy Budapesten megfordítsuk a párharcot. Otthon más mérkőzés következik majd” – értékelt a csereként beszálló Muhamed Besic az M4 Sport riporterének.