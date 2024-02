„Meg kell védenem a csapatot” – Kemény Dénes a Mandinernek

De hogy látja a legendás szövetségi kapitány, a háromszoros olimpiai bajnok Kemény Dénes? Sokként élte meg a vereséget?

„Sokkban azért nem vagyok, mert benne volt az esélye, hogy kikapunk, bár tény, a kezünkben volt a meccs. Ez a találkozó is megmutatta, hogy nincs már könnyű ellenfél a mai vízilabdában. Ha megnézzük az előző vb-t, egyetlen gól volt az első és a 8. hely között! Mindegyik negyeddöntő egygólos volt, nüanszok döntenek a sportágban – és ezek után hirdetnek elsőt, illetve nyolcadikat.

Amikor mi fordítjuk meg a meccseket, azt természetesnek vesszük, de ez előfordulhat fordítva is. Meg kell védenem a csapatot. Tényleg nagyon kiegyensúlyozott a mezőny. Most csak azt látjuk, hogy vb-címvédő válogatottunk kiesett, de ez a francia gárda tele van jó játékossal, és mostanra utolérték a nemzetközi mezőnyt.

Ennek a francia csapatnak a fejlődésén is láthatjuk, hogy mekkora esélyt jelent egy országnak az olimpia rendezés.

Az elmúlt években egyre erősebbek, vittek neves edzőket, a másodedzőjük egy horvát szakember, becsülettel készülnek és jönnek is az eredmények. Mi pedig 8–4-nél hagytuk, hogy belelkesedjenek. Nyilvánvaló, hogy ilyenkor érezheti úgy egy csapat, hogy megvan a győzelem, igen ám, csak a maradék másfél negyed ezúttal nem sikerült. Megértem, hogy az ember tudat alatt a lelki energiáiból spórolni akar. Nekem is meg kellett tanulnom anno, hogy ne menjen fel bennem a pumpa, mert elfogyok az aktuális torna végére. Most mindössze egy-két villanás hiányzott az elődöntőhöz: amikor elkezdtek feljönni a franciák, akkor kellett volna gólt lőnünk. Zalánkit azonban a franciák szisztematikusan kiállíttatták, így kevesebbet játszott” – fogalmazott Kemény Dénes.

„Ez röhej!”

A férfi vízilabda-válogatottat 2000-ben, 2004-ben és 2008-ban is az olimpiai dobogó tetejére vezető Kemény Dénes szerint röhej, hogy másfél év alatt öt világversenyen kell helyt állniuk a sportolóknak.

„Az eredmény ellenére tényleg meg kell védenem a csapatot. A versenynaptárban három világbajnokságot rendeznek 18 hónap alatt, közben ráadásul ott van két Európa-bajnokság is. Ez röhej. Korábban volt idő rendesen felkészülni egy világversenyre, de most a játékosok rengeteget játszanak a klubban, a válogatottban, felkészülési és tétmeccseket egyaránt. Nagyon nehéz a lángot folyamatosan magas hőfokon tartani – és nem is szabad. Ha 110 fokon ég a csapat a franciák ellen, akkor lehet, hogy az elődöntőt veszíti el.

Gazdálkodni kell a tűzzel, és ha lehet, minimális lelki energia elégetésével kell nyerni, de ez veszélyes, mert annál azért erősebbek az ellenfelek.

Nem lehet semmit a srácok szemére vetni ebben a kiegyensúlyozott mezőnyben: Varga Zsolt már tavaly, a vb-arany után is megmondta, hogy fejlődnünk kell. Nagy levegőt kell venni az olimpia előtt, és hinni benne, hogy segítséget jelent a mostani csalódás. Megjósolhatatlan az olimpiai dobogó, de azoknak lehet nehezebb dolguk, akik most érmet nyernek. Mi pedig nem kötelességből, hanem hitből csinálhatjuk meg a ránk váró feladatokat a következő fél évben. Ez a vereség pedig felhívja a figyelmet, hogy ne csak azt tekintsük természetesnek, amikor mi nyerünk” – zárta gondolatait Kemény Dénes.

Fotó: MTI/Kovács Tamás