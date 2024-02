Most a franciák voltak a jobbak, nem jutott be az elődöntőbe a címvédő magyar válogatott a vb-n – Magyarország – Franciaország 10-11

Idén másodszor találkozott a francia nemzeti csapattal férfi vízilabda-válogatottunk, ám a januári felkészülési mérkőzéssel ellentétben a keddi meccsnek tétje is van, mégpedig az elődöntőbe jutás a vizes világbajnokságon Dohában. Az említett felkészülési mérkőzésen 14-10-re nyert a magyar nemzeti együttes, úgy, hogy sokáig szoros volt a mérkőzés, ám a hajrát jobban bírták a mieink.

Egy felkészülési mérkőzésből persze nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, de a magyar válogatott formája több mint biztató volt. Bár a Románia elleni sima győzelmet (15-8) követően komoly ellenféllel találta magát szemben a magyar válogatott, hiszen az olaszokkal már az idei Európa-bajnokságon is kemény párharcokat vívtunk (a csoportkörben még mi nyertün 10-5-re, ám a bronzmeccsen már ők győztek 12-7-re), a dohai vb-n pedig nagyon szoros meccsen döntetlen lett a vége, de a büntetőpárbajt mi nyertük.

A francia válogatott eredményei sem rosszak, nem véletlenül jutottak el a negyeddöntőig. Brazíliát 16-11-re verték meg, Kína ellen 16-11-re nyertek, és tavalyi vb-döntős ellenfelünk, Görögország ellen is csak szoros mérkőzésen maradtak alul, mindössze egy góllal, 13-12-re nyertek a hellének. Az ausztrálokat azonban sikerült megverniük 11-8-ra, így meglett a negyeddöntős részvétel.

A magyar csapat esélyesként jobban kezdte a mérkőzést, és az első két negyedben sikerült is elhúznunk 8-3-r, a meccs második fele viszont a franciáké volt, és a végjátékban nekik volt szerencséjük. A magyar válogatott így nem jutott elődöntőbe a vb-n, és az 5.-8. helyért játszhat a dohai világbajnokságon.

Magyarország–Franciaország 10–11 (4–2, 3–1, 1–3, 2–5)

férfi vízilabda, negyeddöntő

vizes világbajnokság, Doha

Magyarország: Bányai Márk, Vogel Soma (kapusok), Angyal Dániel, Manhercz Krisztián, Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Nagy Ádám, Német Toni, Pohl Zoltán, Varga Dénes, Vámos Márton, Vigvári Vince, Zalánki Gergő (mezőnyjátékosok). Szövetségi kapitány: Varga Zsolt.

Franciaország: Clement Dubois, Hugo Fontani (kapusok), Rémi Saudadier, Ugo Crousillat, Alexandre Bouet, Enzo Khasz, Thomas Vernoux, Romain Marion-Vernoux, Emil Bjorch, Duje Zivkovic, Michael Bodegas, Pierre-Frederic Vanpeperstraete, Andrea De Nardi (mezőnyjátékosok). Szövetségi kapitány: Florian Bruzzo

Első negyed

A mérkőzés első labdáját nagy küzdelemben a franciák szerezték meg, így ők vezethették az első támadást, ami gyorsan véget is ért, hiszen a centerezésnél Angyal volt jó helyen és megszerezte a labdát. A fordulást követően Manhercz lőtt távolról kapura, de a felső lécet találta el. Bodegas viszont sikeresebb volt, a franciák egy gyors támadásból megszerezték a vezetést. A franciák szoros emberfogással játszottak, egy centerezést követően ki is harcoltunk egy kiállítást,

az emberelőnyt pedig Vámos Marci kihasználta, gyönyörű kapufás gólt lőtt a felső sarokba (1-1).

A franciák újabb támadásánál Vogel Soma két lövést is kivédett, de a franciák kapusát sem kellett félteni, ő is kitolt egy próbálozást. Újabb kiállítás a franciáknál, de ezt az előnyt nem tudtuk kihasználni. Újabb védés Fontanitól – ezúttal fejjel. Szabaddobást kaptunk, de sajnos ez sem ment be. A franciák támadtak, de Bodegas bejátszása pontatlan volt és a center kezőről a vonal mögé perdült. Manhercz Krisztián távoli átlövése viszont nagyon pontos volt és a vízről a hálóba pattant (2-1). Az időközben beállt Zalánki Gergőt kiállították, de hiába próbálkoztak fórban a franciák, Vogel védte Marion-Vernoux lövését.

Az újabb magyar támadásnál megint egy átlövésből szereztünk gólt, ezúttal Zalánki Gergő talált be (3-1).

Megint emberelőnybe kerültünk, de Vigvári Vince erős lövését blokkolta az ellenfél. A franciák a végén még egy ejtéssel válaszoltak, Crousillat sajnos nagyon szépen emelte át Vogel Somát (3-2), a negyed vége előtt 3 másodperccel azonban kettős emberelőnybe kerültünk, és Varga Dénes be is vágta negyedik gólunkat (4-2).

Második negyed

Vigvári Vince ügyesen hozta el a labdát, de hiába támadtunk, a bírók kontrafaultot fújtak. Vámos kiállítását követően ötméterest lőhettek a franciák, Crousillat lövését most nem sikerült védenie Vogel Somának (4-3). Megint emberőlnyben támadhattunk, de ezt most nem sikerült kihasználni, a fordulásnál viszont el sem jutottak a kapunkig a franciák, mert

Vámos – nem a leggyengédebben ugyan, de – elvette a labdát Vernoux-tól.

Az újabb támadásnál mi kaptunk ötméterest, miután Vámost visszahúzták, Zalánki Gergő pedig beverte a hálóba (5-3).

Kiválóan védekezett a magyar csapat, hiába próbálkoztak a franciák, nem találtak rést a mieink védekezésén. Crousillat ismét ejtéssel próbálkozott, ez azonban most mellément. Nagyon kemény fizikai küzdelmet láthattak a nézők a medencében, sokszor szólt a bíró sípja a másodk negyedben. Zsivkovics lőhetett a szélről, de Vogel Soma védte, majd mi kerültünk emerelőnybe, és

egy kis passzolgatást követően Varga Dénes váratlanul óriási gólt lőtt a felső sarokba (6-3),

nem csoda, hogy időt kértek a franciák.

Egy lefordulást követően öt a négyhez támadhattunk, és Nagy Ádám egy kis lóba után be is lőtte középről (7-3). A francia csapat sok passzal végül eljutott egy sikeres bejátszásig, de ügyesen védekeztünk, ezért lövés már nem lett belőle. Sikertelen próbálkozások jöttek mindkét oldalon, a szünetig több gól már nem született.

Harmadik negyed

Mi hoztuk el a labdát, és támadhattunk, de a bejátszás nem sikerült – ebben azért szerepe volt, hogy a franciák védekezésben sokszor nem igazán a szabályoknak megfelelően játszottak. Vernoux révén elkezdett zárkózni az ellenfél (7-4), de Bodegas lövését már blokkolták a mieink, és a fordulást követően egy Zalánki zúdított a kapujukba egy távoli bombát (8-4). Óriási verekedés mert a víz alatt, végül Fekete Gergőt állították ki, és még ötméterest is kapott az ellenfél.

A bírók itt nagyot hibáztak,

mert a kiállítást követően nem engedték vissza időben a magyar játékost. Meg is nézték az esetet videón, és kiderült, hogy valóban hiba történt, ezért az ötméteres elmaradt, és a franciák folytathatták a támadást, ami azonban szerencsére nem volt eredményes, ugyanis Marion-Vernoux távolról fölélőtte a labdát. Egy gyors fordulás után mi lőhettünk ötméterest, de

Manhercz beleőtte Fontaniba, ezért maradt a 8-4.

Egy ziccert is kihagytunk, a franciák viszont egy szép bejátszást követően közelről szereztek gólt Thomas Vernoux révén (8-5). Vámos Márton nagy lövését Fontani védte, Vigvári bejátszása pedig nem volt pontos. A franciák előnyét belőtte Bodegas, az ellenfél pedig feljött két gólra (8-6), ezért Varga Zsolt időt is kért, és arra biztatta játékosait, hogy a támadás helyett a védekezésre koncentráljanak inkább.

Ötven másodperccel a vége előtt mi támadhattunk, de nem sikerült növelni az előnyünket, és a franciák is sikertelenül támadtak, ezért maradt a kétgólos vezetés a játékrész végére.

Negyedik negyed

Megint mi szereztük meg a labdát, de Nagy Ádám a kapufára lőtte. A franciák megindultak, de kontrát kaptunk. Megpróbáltuk gyorsan bejátszani, de Fontani kiütötte a labdát. Vogel Soma először egy óriási védéssel még megakadályozta, hogy zárkózzon az ellenfél, emberelőnyből viszont már annyira közel tudtak jönni, hogy belőtték a léc alá a franciák (8-7). Mi is emberlőnybe kerültünk, és

Zalánki nagyon pontos bejátszásából Németh Toni gólt lőtt, így sikerült megint ellépnünk (9-7).

Sajnos Marion-Vernoux távoli becsúszott az egyébként jól játszó Vogel Soma keze alatt (9-8). A magyar támadás végén Jansik lőtt közelről, és Fontani szerencsére beleért a pontatatlan lövésbe, ezért továbbra is mi támadhattunk, ám a francia kapus kivédte a próbálkozást. Vogel viszont ezúttal nem tudta kiszedni Marion-Vernoux lövését, kiegyenlítettek a franciák (9-9). sőt a következő támadással a vezetést is megszerezték (10-9).

2:48 másodperc maradt a végéig, és nekünk kellett fordítani. Emberelőnybe kerültünk, és a bejátszásból Angyal Dániel egyenlített (10-10). A franciák gyenge átadását lefüleltük, és egy szabaddobással próbálkoztunk, de a francia kapus megint védett.

Váratlanul izgalmas lett a meccs a végére.

Egy perccel a vége előtt mi támadhattunk, de a bejátszást elrontottuk, és a franciák az időkérést követően a győzelemért támadhattak 28 másodpercig. Thomas Vernoux az utolsó pillanatban belőtte, 2,2 másodperc maradt, időt kértünk, de hiába, egy góllal nyertek a franciák, a magyar csapat pedig az 5.-8. helyért játszhat a vb-n.