Ez ám a bravúr! Ötméteresekkel vertük az olaszokat a vizes vb-n

A Románia elleni meglehetősen sima, 15–8-as győzelmet hozó első csoportmeccs után jóval keményebb feladat várt a mieinkre a dohai vizes-világbajnokságon. A Horvátországban rendezett Európa-bajnokságon januárban kétszer is megmérkőztünk Olaszországgal. Akkor a csoportkörben óriási bravúrral, öt gólos győzelmet aratottunk. A bronzmérkőzésen aztán már sajnos érvényesült a papírforma és 12–7-re kikaptunk. Szerdán itt volt a lehetőség a visszavágásra, de az esélyesek most sem mi voltunk. Ráadásul az olaszoknak azért is kellett hajtaniuk, mert velünk ellentétben, nekik még nincs meg a kvótájuk a nyári párizsi olimpiára.

Az első negyedben egyik válogatott sem tudott igazán mit kezdeni az ellenfél ragyogó védekezésével. Rengeteg volt a hiba a támadásokban, ezért nem esett sok gól, 2–2-es állásnál mentek szünetre a csapatok. A folyatásban megléptünk két góllal, vezettünk 4–2-re, de nem bírtuk megtartani az előnyünket, az olaszok kiegyenlítettek (4–4). Valamiért nagyon nehezen építkeztek a csapatok, és a kapuk előtt elég pontatlanul céloztak, vagy jól védtek a kapusok, Vogel Soma bombaformában volt ezen az estén is.

A félidő után kezdetben nem változott semmit a mérkőzés képe. Az olaszok azonban összekapták magukat és 7–5-re megléptek tőlünk, ám nem estünk össze, és a harmadik negyed végére egyenlítettük (7–7). Tehát nem tudott meglépni tőlünk az ellenfél. Az utolsó negyedre kicsit szétesett a játékunk, és ezt az olaszok kihasználták, két góllal megint megléptek, de pazar hajrát kivágva sikerült egyenlítenünk. A 9–9-es végeredmény után jöhettek az ötméteresek, amelyben mi voltunk a jobbak, 6–5-re megvertük Olaszországot, s őrizzük veretlenségünket. Ez a győzelem egyben azt is jelenti, hogy a mieink megszakították rossz sorozatukat az olaszokkal szemben, akiket világbajnokságon ezt megelőzően legutóbb 1998-ban Perth-ben győztek le.

Varga Zsolt együttese szinte biztosan csoportelsőként zár majd, így ha a papírformának megfelelően pénteken felülmúlja Kazahsztánt, akkor közvetlenül a negyeddöntőbe jut a dohai világbajnokságon.

Vízilabda férfi torna, csoportkör, 2. forduló, D csoport: Magyarország–Olaszország 15–14 (2–2, 2–2 3–3, 2–2, 6–5) - ötméteresekkel

Gólszerzők: Manhercz, Vigvári Vi., Zalánki 2-2, Fekete, Vámos, Jansik Sz. 1-1, illetve Di Fulvio 3, Echenique 2, Di Somma, Velotto, Marziali, Fondelli 1-1.

Fotó: MTI/Kovács Tamás