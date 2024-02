Máris fegyelmi eljárás indult az Újpest új edzője ellen

Ennél szebben, jobban nem is kezdhette volna harmadik újpesti pályafutását Mészöly Géza. Az Újpest labdarúgócsapata kilenc forduló után ismét nyert, a hétvégén 2–1-re győzött a DVTK otthonában, s a csapat új vezetőedzője boldogan nyilatkozott a meccs után.

„Tudtunk váltani egy picit, kellettek a beszálló játékosok is, itt most például Franklinre gondolok. Hát nem szerettem én se játszani egy ilyen nagydarab feka ellen, aki megtartja és megcsúsztatja a labdákat. Szerintem kulcsfontosságú volt, hogy ő be tudott jönni” – mondta Mészöly a találkozót követően.

Nos, ezek a mondatok nem tetszettek a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottságának elnökének, mert Ádámosi György fegyelmi eljárás lefolytatását rendelte el Mészöly ellen

a Diósgyőr–Újpest FC mérkőzés utáni sajtótájékoztatóján elhangzott nyilatkozata miatt – számol be az MLSZ honlapja a legfrissebb fegyelmi határozatról szóló értesítőjében.

Azt nem részletezték, hogy mi áll a vizsgálódás hátterében, de valószínűleg a „feka” szó verte ki a biztosítékot Ádámosinál, amivel Mészöly illette a játékosát, a nigériai Franklin Saserét.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt