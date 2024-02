Mészöly Gézával egyből sikerült, kilenc nyeretlen meccs után győzött az Újpest

„No Géza, no party”

Természetesen az újpesti drukkerek is hallatták a hangjukat. A közösségi médiában örömmel fogadták a sikerről szóló híreket. „Ott van. No Géza, no party” – lelkendezett egy kommentelő.

„Nem hiszek a szememnek” – hitetlenkedett egy másik szurkoló. Az egész csapat jól és felszabadultan játszott, összegzett egy hozzászóló itt nem idézhető szavakkal.

„Ez kellett, mint egy falat kenyér”

– fogalmaz találóan egy szimpatizáns, miközben a régóta várt győzelemről szóló poszt alá a klub annyit írt: „Ez még csak a kezdet!”

Nemes feladatok

Az Újpest győzelmével egy pontra megközelítette a DVTK-t, ám csupán a 9. helyen áll a tabellán a 12 csapatos bajnokságban. Legközelebb Kecskeméten játszik a Mészöly-csapat, amely Február 25-én legfőbb riválisát, a Ferencvárost fogadja majd a derbin. A Magyar Kupában is versenyben vannak a lilák, a nyolcaddöntőben a Paks ellen hazai pályán játszhatnak a hónap utolsó napján.