Havas Henrik a Mandinernek: „Én már nem reménykedem, de maradok Újpest-drukker”

A hét elején több ezren bonthattak pezsgőt a IV. kerületben, meg másutt is, ahol Újpest-szurkolók élnek. Talán még utcabált is tartottak volna, ha valaki megszervezi a Megyeri úton, annak örömére, hogy tizenhárom év után Roderick Duchatelet eladta az Újpest FC-t a MOL Vagyonkezelő Zrt.-nek. Kezdetben sokan azt hitték, a belga üzletemberrel újra az aranykor köszönt be a lila-fehéreknél, s a labdarúgócsapat folyamatosan az aranyéremért lesz harcban. Ehhez képest a szürkeség, a kilátástalanság és a szenvedés korszaka jött el. Duchatelet viszonylag gyorsan közellenséggé vált a Szusza Ferenc Stadionban. A legnagyobb bűneinek egyike az volt, amikor a klub tradicionális címerét „vécédeszkára” cserélte. Rengetegen pártoltak el ekkor a csapattól, s ezt talán még akkor sem bocsátották volna meg neki, ha Bajnokok Ligáját nyer a lilákkal. De attól fényévekre voltak, a legtöbbször a kiesés elkerüléséért harcoltak az NB I-ben. A tulaj megítélésén a három Magyar Kupa-győzelem sem segített. A látvány, a produkció a legtöbbször fogyaszthatatlan volt. A többség, amely még kitartott a klub mellett, azt kívánta, érjen véget végre-valahára ez a langyos vízben pancsolás, s jöjjön valaki más, aki áldoz is szeretett csapatukra.

A héten aztán megszületett a megállapodás, áprilistól jön a MOL-csoport egyik leányvállalata, amely – a hírek szerint – évi hétmilliárd forintos ráfordítással megpróbálja újraépíteni a patinás együttest.

Nehéz feladat, évekbe telhet, de azért nem reménytelen. És persze ott vannak a szurkolók ezrei, akik az évek során kiszerettek, elfordultak a liláktól. Őket nem lesz egyszerű visszacsábítani.