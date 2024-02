Távozik Újpestről a gyűlölt belga tulajdonos – aláírták a szerződést, Duchatelet sok sikert kívánt

Roderick Duchatelet belga üzletember 2011 októberében vásárolta meg az Újpest labdarúgó egyesületét, az Újpest FC-t működtető cég 95 százalékos tulajdonrészét. Bemutatkozásakor azt a célt tűzte ki, hogy az Újpestet újra az 1970-es évekbeli sikerkorszak (1969 és 1979 között összesen 9 bajnoki címet nyert a csapat, hetet sorozatban) szintjére emeli. Ez azonban nem valósult meg, a klub azóta mindössze négy trófeát, három Magyar Kupát és egy szuperkupát nyert. A belga tulajdonos alatt számos botrányos ügy árnyékolta be az egyesület életét (UEFA-büntetések, viszály az anyaegyesület UTE-vel, címervita) és a lila-fehérek szurkolói – érthetően – nagyon régóta várnak arra, hogy Duchatelet távozzon szeretett klubjuktól. Az üzletember már többször belengette, hogy értékesíti az NB I-ben játszó egyesületet, 2022-ben előszerződést is kötött, ám az üzlet eddig nem valósult meg. Most azonban úgy tűnik eljött a pillanat, és a szurkolók a keddi meccsen már ünnepelhetnek.