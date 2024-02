Mészöly Géza elárulta, mi volt az első feladata Újpesten

Mészöly az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában elárulta, már a múlt hétvégén, azaz még a tulajdonosváltás előtt megkeresték, kedden pedig ott volt a Debrecen elleni bajnokin is, majd szerdán hívták fel ismét, hogy szeretnék felkérni vezetőedzőnek. Kitért arra is, régóta, lényegében tizenkét és fél éve készül rá, hogy visszatérjen az Újpest kispadjára.

„Azt éreztem, hogy tudok segíteni azzal a lelkesedéssel, szívvel, szakmai alázattal és munkával, ami nélkülözhetetlen. A legfontosabb feladatom most, hogy a görcsösséget feloldjuk és visszaadjuk a játékosoknak a hitet.

Tudom, ez mivel jár, hiszen amikor először voltam az Újpest edzője, akkor is a nyolcadik helyen vettem át a csapatot. Igyekszem lelkesedéssel, szívvel, szakmai alázattal, a rutinommal elérni, hogy ne görcsöljenek. Egyszerűen élvezni kell, még ha tudjuk is, mik az elvárások velünk szemben. Most, hogy ismét az Újpest sikeréért tudok küzdeni, hátborzongató érzés. Több száz üzenetet kaptam szurkolóktól, újpesti dolgozóktól, azzal a fajta lelkesedéssel szeretnék dolgozni, ami most bennem van, azt szeretném átadni a játékosoknak” – fogalmazott Mészöly Géza, aki szerint az Újpest jobb csapat annál, mint amit az előző kilenc bajnokin mutatott.

A szakember azt is elmondta, az átigazolási időszak február 14-i lejárta előtt még szeretne egy-két futballistával megerősíteni a csapatát. A háttérben megy új játékosokkal a tárgyalás, de ők maximum a jövő héten érkezhetnek.

Vasárnap, a DVTK ellen kiderül, mennyire sikerült felrázni a focistákat. Mészöly bízik benne, a hétvégén Diósgyőrbe már egy nagyon bátor Újpest megy, és szeretné, ha a játékosai minden meccsen a győzelem hitében lépnének pályára.

Fotó: MTI/Kovács Tamás