Megtudtuk, mikorra épülhet fel Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik megsérült a Liverpool legutóbbi bajnoki mérkőzésén. Jelenleg annyit lehet tudni, hogy a combhajlító izmával történt valami. Milyen típusú sérülés ez és mi okozza?

A combhajlítóizom sérülése nagyon gyakori mindenféle sprinteléssel járó sportágban, különösen a labdarúgásban, ahol még a lövések is nagy erőkifejtést igényelnek. Sajnos manapság egy igazán jó játékos már 16 évesen óriási terhelésnek van kitéve, hiszen akár két korosztályban is játszik, nem beszélve a válogatottról, vagy esetleg a diákolimpiáról. Nem ismerem Szoboszlai Dominik mérkőzésszámait, de simán lehet, hogy ő is már egész fiatalon 50-60 meccset játszott egy évben.

Tudjuk, hogy sajnos a legjobb rehabilitáció, a legjobb szakemberek és diagnosztikai eljárások mellett is előfordul, hogy egy sportoló szervezete egyszerűen egy sérüléssel jelzi, hogy pihenésre van szüksége.

Diego Maradonáról és André Agassiról mondták, hogy alig volt a karrierjük alatt olyan mérkőzés, amelyet ne fájdalommal vagy fájdalomcsillapítók segítségével játszottak.

Meg lehet előzni egy ilyen jellegű sérülést?

Az élsportolók természetesen nagyon fel van erre készítve, minden támogatást megkapnak, a sérülések elkerüléséhez. A FIFA indított egy prevenciós edzésprogramot, amely épp azt célozza, hogy minél kevesebb sérülés történjen. Nagyjából 20 éve – főként Olaszországból és Norvégiából – indult a dolog. Gyógytornászok vezetésével rájöttek arra, hogy a sérült sportolóknál alkalmazott speciális rehabilitációs gyakorlatokat – nyújtások, erősítések, koordinációs feladatok – beillesztik az egészséges sportolók napi, heti edzésprogramjába, az ilyen jellegű sérülések száma jelentősen csökkenthető. Egyébként a csapatsportágakban ez ma már posztok szerint eltérő, hiszen a sérülésregiszterekből lehet tudni, hogy milyen játékosnál milyen jellegű sérülés szokott gyakran előfordulni.

Mi történik ilyenkor?

Ha megtörténik a baj, akkor az első fizikális, azaz kézzel végzett vizsgálatot követően az öltözőben már ultrahang segítségével is megnézik a sérülést. ez azonban közvetlenül a sérülés után még nem annyira informatív. Ezután következik az MR-vizsgálat, amelyből többet lehet tudni, de pár napon belül ebből csinálnak egy kontrollvizsgálatot is, mert nem mindig lehet elsőre látni azt, hogy a sérülés milyen károsodással járt. Biztosat csak akkor fogunk tudni, ha megvan a képalkotó vizsgálatok eredménye, ez egybevág a fizikai vizsgálattal. Ekkor megkezdődhet a kezelés, meg kell nézni, hogy erre hogy reagál a szervezet, majd mind a képalkodókkal, mint a funkcionális tesztekkel kontrollálni a folyamatot.

Szoboszlai Dominik esetében abszolút a biztonságosságra kell törekedni – még akkor is, ha mindenki szeretné minél előbb a pályán látni.

Meddig tarthat egy ilyen sérülés esetén a rehabilitáció?

Egy BLASZ2-es labdarúgónál általában azt szoktuk mondani, hogy mindenféle eszköz és emberi segítség nélkül 2 héttől 3 hónapig terjedhet a rehabilitációhoz szükséges idő. Természetesen az élsportolók szintjén ez teljesen más, hiszen egy minimális gyógyulást követően attól függően, hogy hanyadfokú sérülésnek tekintik az esetet, valamennyi idő elteltével megcsinálnak speciális funkcionális teszteket. Tehát nem azt mondják, hogy x idő múlva alkalmas a visszatérésre, nem időalapú rehabilitáció van, hanem az adott teszt eredménye alapján – tehát, hogy milyen ügyességi gyakorlatok végrehajtására képes a sportoló – dől el, hogy mikor térhet vissza. Vanak sportolók – jellemzően akik kiegészítő tagjai egy NB1-es csapatnak vagy a válogatottnak – akik eltitkolnak a visszatérést veszélyeztető panaszokat, sérüléseket azért, hogy biztosítság helyüket a csapatban, mert félnek, hogy ha két-három hónapig nem kimaradnak, akkor találnak jobbat, és sokkal nehezebb lesz visszaszerezni a helyüket.

Szoboszlai Dominik természetesen más helyzetben van, hiszen ő egy „gyémántdarabka”, úgyhogy ha három vagy négy hónap szükséges a gyógyuláshoz, azt is nyugodtan kivárhatja. Persze ez csak egy teoretikus kijelentés, reméljük csak két hétről lesz szó.

Fontos, hogy egy Liverpool-szintű csapatnál olyan rehabilitációs és fizioterápiás infrastruktúra és szakembergárda áll rendelkezésre, ami korábban elképzelhetetlen voltak nálunk. Hál' Istennek ezen a területen nagyon nagyot fejlődött a magyar sportorvoslás, sportrehabilitáció is. Az eszközöket tekintve már nem vagyunk lemaradva a legjobbaktól és a szakemberek is szépen fejlődnek. Az biztos, hogy Szoboszlai Dominik a Liverpoolnál „Forma 1-es” körülmények között gyógyulhat.

Ezek szerint bízhatunk benne, hogy az Eb-re mindenképp felépül a válogatott csapatkapitánya?

Persze! Bár nem láttam a sérülést de nem tudom elképzelni, hogy három hónapnál hosszabb időről lenne szó.