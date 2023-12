Hamiskás mosollyal értékelt Szoboszlai, teljesítményével az elődjét is lenyűgözte – mutatjuk a gól utáni reakciókat

A well-taken second from Szobo 👌 pic.twitter.com/tc66H7kdxp — Liverpool FC (@LFC) December 6, 2023

Így értékelt Szoboszlai

Szoboszlai Dominik nem csak a pályán veszi könnyedén az akadályokat, a néhány éve még magyarul is tőmondatokban félénken beszélő fiatalember immár angolul, a legnagyobb természetességgel nyilatkozik.

„Ez egy kemény csata volt. Harcoltunk, igyekeztünk a legjobbunkat nyújtani, a lényeg, hogy megszereztük a három pontot”

– kezdte értékelését az LFCTV-nek Szoboszlai, akit természetesen a góljáról is kérdeztek, amit a labdát elveszítő, majd becsúszva visszaszerző Darwin Nunez harciasságának is köszönhetett.

„Elsőre elakadt a labdája, de jól reagált és passzolt a másik oldalra.

Üresen érkeztem és reméltem, érkezik a labda is. És igen, jött egy remek átadás”

– fogalmazott végig mosollyal az arcán hozzátéve, hogy szombaton, a Crystal Palace otthonában is győzni szeretnének. Főképp, hogy a címvédő Manchester City 1-0-ra alulmaradt az Aston Villa otthonában, így az éllovas Arsenal mögött 2 ponntal a második helyen áll a Liverpool, amely kettővel előzi a meglepetéscsapat Aston Villát és néggyel a City-t.

Kis jubileum, nagy lépés

Szoboszlai Dominik tehát megszerezte a második gólját a világ legerősebb bajnokságában. A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi már többször hangsúlyozta, csapatkapitánya akkor lesz igazi világsztár, ha minél több gólt szerez. „Szobo” eddig ugyan nem ontja a gólokat, viszonylag távol is játszik az ellenfél kapujától, ugyanakkor minden találat közelebb viszi ahhoz, hogy még inkább elfogadott csapattag, vezér legyen a Liverpoolban. Amíg az utóbbi időben többször is joggal merült fel, hogy egy-egy szituációban nem passzolnak neki a társak vagy legalábbis a nevesebb játékosokat preferálják, immár egyre egyértelműbb: a játékostársak is bíznak benne, amire rá is szolgált. Összességében a 20. fellépése volt a sheffieldi a Liverpool mezében, a Ligakupában lőtt bombájával együtt 3 találatnál és 2 gólpassznál jár, s ami talán ennél is beszédesebb adat: mind a 15 Premiere League-meccsen a kezdőcsapatban kapott játéklehetőséget Jürgen Klopptól.