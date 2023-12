Született zseni? – Szoboszlai Dominik édesapja: semmiféle csodaszer nincsen!

Nagy sikerű konferenciát rendezett – immár tizenharmadszor – az utanpotlassport.hu karöltve a Magyar Edzők Társaságával. A keddi eseményt Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár nyitotta meg. Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára számolt be a jövő nyári párizsi játékokkal kapcsolatos előkészületekről hangsúlyozva, hogy bár hétfőn kulcsfontosságú mérkőzést veszített a női kézilabda-válogatott, bíznak minél több csapat kijutásában, ami alaposan megnövelné a létszámot, s akár 200-nál is több magyar versenyezhet az olimpián. A felkészítés hátteréről beszélt az év utánpótlásedzőjének megválasztott Sótonyi László, aki világbajnoki ezüstéremre vezette a junior férfi kézilabda-válogatottat. A szakmai munkán túl olyan elvárásokról szólt, mint a Himnusz kötelező éneklése, a játékvezetőkkel szembeni tisztelet.

A szülők szerepéről elsőként az olimpiai ezüstérmes kézilabdázó, Kökény Beatrix és a szintén ötkarikás második helyezett párbajtőrvívó, Imre Géza alkotta házaspár osztotta meg a tapasztalatait, élményeit. Hangsúlyozták, hogy soha nem szóltak bele az edzők munkájába és nem kifogásolták a döntéseiket, mert a szakemberekre bízták kézilabdázó gyermekeiket, akik közül Imre Bence már a felnőtt válogatottban is bemutatkozott. Hozzátették: kommunikációra, visszajelzésre azért mindenféleképpen szükség van mind a sportról, mind az iskolai teljesítményről, elvárásokról.

A Szoboszlai titok

Szintén a szülői szerepről, de már edzői minőségben is adott betekintést a Szoboszlai-sikersztori részleteibe Szoboszlai Zsolt. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának, a Liverpool FC középpályásának, Szoboszlai Dominiknek az édesapja először kérdésre válaszolva így jellemezte a fiát.

„Önfejű, akaratos, céltudatos, aki mindent ennek a játéknak áldozott fel. Az alváson kívül szinte csak a foci töltötte ki, pedig bejárt az iskolába, nagyon jól tanult. Néhány ének és rajzórát inkább focizásra fordítottunk. Dominik irtózatos munkát végzett, ez a kulcs. Minden gyerek ügyes, van alap tehetsége, de vannak korlátai, amiket edzésekkel ki lehet tolni.

Megköveznek egy páran amiatt, hogy nem a fizikai felkészítéssel foglalkoztunk. Én a technikás focit szerettem, ezért ezen az úton indultunk el az egyesületemmel.

A cél, hogy a kivitelezési képessége legyen meg, és a játékos ennek birtokában tudjon választani a lehetséges megoldások közül.”

Szoboszlai Zsolt 2007-ben alapította a Főnix Gold FC utánpótlásnevelő egyesületet Székesfehérváron, ahol 2015-ig csak kézilabdapálya méretű csarnokban foglalkoztak a gyerekekkel. Szoboszlai Dominik – aki 15 éves korán nem edzett nagypályán – mellett Bolla Bendegúz és a Pécsről plusz munkára átjáró Csoboth Kevin is válogatott lett. A műhely több állami támogatásból működő akadémiát megelőzve a 8. a produktivitási rangsorban.

„Kellenek hozzá a gyerekek is.

Semmiféle csodaszer nincsen! Pedig ráhúzhatnánk egy piros csokit, és árulhatnánk. Magyarországon mindig probléma volt a külső körülményekre való hivatkozás, hogy azért sz...r a foci.

Az elmúlt 15 évben megváltozott az infrastruktúra és kicserélődött az edzői garnitúra. A környező országokhoz képest sokat fejlődtünk, mégis nekünk van a legkevesebb topligás labdarúgónk. Az alanyt is vizsgálni kell, nem csak a körülményeket. Mindenki azt szeretné, de a legügyetlenebb testrészünkkel végzett sportban lennénk kiválóak. Heti 1-2 órában próbáljuk megtanítani azt, amire régen a grundon 5-6 óra jutott. Ha heti két edzésnél többet nem vállalunk, ne tegyük fel magasra a lécet!” – szorgalmazta a minél több foglalkozást és labdaérintést a szakember.

Bruckner Gábor, az utanpotlassport.hu főszerkesztője és Szoboszlai Zsolt a Lurdy Házban rendezett konferencián 2023. december 5-én

Fotó: Mandiner/P. Fülöp Gábor

Szoboszlai Zsolt hangsúlyozta, az a baj, hogy 5 és 14 év között nincs megreformálva a képzés, hogy meg tudják csinálni a feladatukat a tehetségek. Ha erre nincsenek felkészítve, akkor nem tudnak majd továbblépni. Tapasztalata szerint látszik a gyerekek hozzáállásán, hogy kifogásokat keresnek vagy akarják csinálni. Voltak olyanok, akiket késő este haza kellett küldeni a pályáról órákkal az edzés után is ott játszottak. Arra a felvetésre, hogy soha nem dicsérte a fiát azt mondta, nem ugyanúgy emlékeznek a történtekre.

„Hazugság, hogy soha egy jó szavam nem volt hozzá. Gyerekként az csapódik le, hogy szigorú voltam vele. Dicsértem, de kétszer ugyanazért soha! Versenyző típus vagyok. Nem kérdeztük, mit szól hozzá az édesanyja. Nagyon jó hátteret biztosított, Sírni láttam és hallottam is bőven, de nem azért, mert én kemény voltam.

Adtam alternatívákat, de mindegyiknek ugyanaz lett a vége. Amikor nem nyert, ment a bíróhoz sírva, hogy újra kell játszani a meccset! Ausztriában kiszakadt ebből a közegből, csak magára számíthatott és más követelményeknek kellett megfelelnie, de éppen erre készítettem fel. Ami itthon történik, nem elég abból a szempontból.

Én egy egész pokróc ember vagyok: nem igazán tudtam azt elfogadni, hogy tutujgatjuk ezeket a gyerekeket.

Ha tényleg odakerül az élsport kapujába, ott nincs pardon! Dominiknak nem egy afférja volt Salzburgban, amikor ki kellett állnia magáért. Mindenkinek van egy piros telefonja, én beszélek helyette. Ez nem jó, nem visz előre!” – foglalt állás a korábbi NB I-es labdarúgó, aki nem rejtette véka alá a véleményét azzal kapcsolatban, hogy állandó küzdelmet kell folytatni a szülőkkel.

„Kegyetlenek a szülők. Kollégám mondta, hogy árvaházból kellene gyereket szereznünk. Jelen pillanatban mindent is jobban tudnak, mint az edzők. Miért nem csinálnak egyesületet, tartanak edzéseket? Sokat gondolkodtam rajta, hogyan lehetne szülőt nevelni. Van egy szupermini korosztály, amelyben csak szülővel együtt vesz részt a foglalkozáson a gyerek, és kiderül: a felnőttek 80%-nak fordítva van becsavarva a lába, miközben a gyerekek tanulékonyak, fogékonyak. Azok a felnőttek, akik ezen nőttek fel, később kevesebbszer szólnak bele a pálya széléről. Mi kizárjuk a szülőket egyébként a tréningekről. Magyarországon szülői diktatórizmus van a sportban. Ha valami nekik nem tetszik, rögtön pálcát törnek az edző feje fölött, és támadják a vezetőknél. Ugyanakkor az akadémiák is egyre jobban kiállnak a filozófiájuk mellett. Hagyni kell, had dolgozzanak! – mondta Szoboszlai Zsolt.