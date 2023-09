Esterházy Mátyás: Szoboszlai Dominik Cristiano Ronaldo útját járja

A Szobo-sztori üzenete a jövőnek

Szoboszlai Dominik hihetetlen előtörése utat nyithat más magyar focisták számára is. Korábban – még ha jó képességű is volt egy-egy honfitársunk – nem elsősorban Magyarországról, inkább a környező, főképp délszláv régióból válogattak a nyugat-európai klubok. A Liverpool FC új nyolcasa, akit egyesek a legendás Steven Gerrardhoz hasonlítanak, már most több mint sztár futballista. A pályán és azon kívül is építhet rá a világ egyik legnépszerűbb klubja. Sokan irigykedve, fanyalogva, bántó hangnemben és stílusban kritizálják az angoloknál „Szobo”-nak becézett focistát. Esterházy Mátyás úgy véli, Magyarország büszke lehet Szoboszlai Dominikra.

„Az elvégzett munkában való nagyobb hit sok mindent előre vihetne hazánkban. Amikor magammal foglalkozom inkább, mint másokkal. A saját hibáimat, bukásomat jobban magamnak tulajdonítom, mint másokban keresem. És amikor a saját sikereimet is inkább tulajdonítom magamnak abban az értelemben, hogy nem egy perc egyben magamnak, hanem a szűkebb környezetemnek. Az jelent előrelépés, ha felelősséget mersz, vagy tudsz vállalni a hibáidért, meg a sikereidért is. Így látod igazán azt, mi az az út, amit be kell járnod.”