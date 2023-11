Sokba kerül kerül Kenderesi Tamás doppingügyének kivizsgálása

Élete sorsdöntőnek nevezhető eseménye előtt áll a doppingvétség gyanújába keveredett Kenderesi Tamás, aki az igazát szeretné bizonyítani a lausanne-i székhelyű Nemzetközi Sportsöntőbíróság (CAS) előtt – írta a Magyar Nemzet.

A lap ismertette, hogy angol, magyar és német, a sportban járatos jogászok hozzák meg a végső döntést, várhatóan még az év vége előtt. A választott testületben Kenderesi védelmét Dávid Gyula látja el.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, több mint fél éve érkeztek az első hírek arról, hogy több magyar sportoló, köztük egy olimpiai érmes úszó is érintett

a biológiai útlevelükben tapasztalt eltérések miatti vizsgálatban.

Később maga Kenderesi vetett véget a találgatásoknak, amikor az idei országos úszóbajnokság előtt úgy döntött, a versenytől való távolmaradását és a találgatásokat lezárja azzal, hogy leírja, miért nem indul és mi zajlik körülötte.

A sportoló mindvégig és most is folyamatosan tagadta, hogy valaha is tiltott eszközökkel próbálta volna feljebb srófolni a teljesítményét. Ám eddig hiába tiltakozott és érvelt, majd nyújtott be egyes vélemények szerint egyetemi disszertációval felérő elsődleges orvosi magyarázatot, azt a WADA szakértői idén január 11-én nem fogadták el.

Vesztésre áll

A sportoló jelenleg vesztésre áll, mert idehaza a független elsőfokú doppingbizottság vele szemben elmarasztaló ítéletet hozott. Kenderesi és a képviselői ezt nem fogadták el, ezért fellebbezéssel fordultak a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz. Ahhoz az intézményhez, amit 1984-ben Juan Antonio Samaranch, egykori spanyol NOB-elnök javaslatára hoztak létre. A Sportdöntőbíróságnál nem tesznek különbséget a sportolók között, ahol mindenki azonos jogokkal rendelkezik, tehát

nem személyre szabottan születnek a döntések, hanem a jogszabályok és a bizonyítékok alapján.

Amit pedig a CAS minden érintett felet képviselő választott paneljének tagjai kimondanak, az ellen már nincs helye apellátának – írta a Magyar Nemzet.

Mivel folyamatban lévő ügyről van szó, érdemi nyilatkozatot sem a fellebbviteli tárgyaláson a CAS előtt felperesként megjelenő Kenderesi Tamás, sem pedig az ebben a különleges helyzetben alperes HUNADO illetékesei nem tehettek. Jobb híján csak annak a véleményüknek adhattak hangot, hogy szeretnének mielőbb a peres ügy végére érni.