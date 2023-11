„Jó gyerek, nem szereti, ha odarugdosnak neki” – hogy fogadják a Fradi-pályán a korábbi afrikai kedvencet?

Ezer belga szurkolóval érkezik Budapestre a KRC Genk! A Fradi elleni csütörtök esti, 18.45-kor kezdődő Konferencia-liga csata (a Mandiner élőben tudósítja a rangadót!) tehát biztosan tartogat majd sokáig emlékezetes pillanatokat a pályán és lelátón egyaránt – a telt házas Groupama Arénában a hangulatra ezúttal sem lehet majd panasz.

Két hete, az idegenbeli találkozón is kitettek magukért a zöld-fehér szurkolók, akik akkor nem láthattak gólt – bízunk benne, hogy csütörtökön mindenkit kárpótolnak a csapatok! A felfokozott érdeklődés és várakozás érezhető a drukkerek és a játékosok részéről is, a belga ezüstérmesnél már elkezdődött a fogadkozás. Három forduló után mindkét együttes (és a Fiorentina is) öt ponttal áll az F-csoportban,