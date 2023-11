Ritkán látott szabálytalanság történt a Kecskemét-Fradi mérkőzésen – ezért nem lett piros lap a vége!

Érdekes jelenet játszódott le a vasárnap a KTE győzelmével végződött Kecskemét-Fradi mérkőzésen. A hazaiak válogatott keretbe is meghívott labdarúgója, Szalai Gábor – amikor a labda nem is volt megjátszható közelségben – jobb híján megrántotta a Fradi légiósa, Cebrail Makreckis copfját. Pintér Csaba játékvezető (a VAR-ral történt hosszas egyezkedést követően) még meg is nézte a jelenetet, majd sárga lappal figyelmeztette a magáról megfeledkezett védőt.

Nem volt meglepő, hogy a jelenetnek hatalmas visszhangja lett, hiszen

1. a Ferencváros a legnépszerűbb magyar klubcsapat,

2. úgynevezett kirakatmérkőzésen játszódott le a jelenet,

3. hasonló szabálytalanságra nem is emlékszünk az NB I vaskos történelemkönyvéből, de a nemzetközi porondon is ritkán látható ilyen mozdulatsor.

Talán ezzel is magyarázható, hogy a valóban sportszerűtlen jelenet után a többség egyből piros lapért kiáltott. Pedig ha a labdarúgás szabálykönyvét vesszük alapul (mi mást is tekinthetnénk etalonnak?) már nem is annyira egyértelmű a helyzet, ugyanis háromféle szabálytalanság-elkövetési módot különböztetünk meg:

amely gondatlanul történik (ezért nem jár semmiféle figyelmeztetés, csupán közvetlen vagy közvetett szabadrúgással folytatódik a mérkőzés)

amely felelőtlenül történik (ezután sárga lapot kell adniuk a játékvezetőknek)

amely túlzott mértékű erőbevetéssel történik (ilyenkor minden esetben piros lappal kell büntetni a vétkes futballistát).

Hangsúlyozzuk: mindhárom szituációban a játékvezető (illetve az NB I-es mérkőzéseken a VAR) megítélésén múlik, hogy miként bírálják el az adott szabálytalanságot.

Ha ilyen szemüvegen keresztül vizsgáljuk az esetet, a Kecskemét – Ferencváros találkozón Varga Gábor szabálytalansága egyértelműen a „felelőtlen” kategóriába esik, hiszen nem csak megcirógatta Makreckis fejét, ám

nem is túlzott mértékű erőbevetéssel szabálytalankodott ellenfelével szemben

(nem az történt, hogy lerántotta a hajánál fogva a földre a zöld-fehérek légiósát), hanem egyszerűen felelőtlenül viselkedett, igaz, ezzel együtt valóban ritkán látható szabálytalanságot követett el.

