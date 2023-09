Mielőtt Kerkez Milost mocskolnátok, „kedves” soviniszta szerbek, talán tegyetek rendet a saját házatok táján

Felrótták szerbiai születését, és többek közt ilyeneket írtak: „Azért jöttél, hogy a hazád ellen játssz? Minden magyar közül te vagy a legnagyobb magyar. Szerb nő szült téged, söpredék”, illetve: „A Vajdaság szerb, és sosem lesz magyar”.

Szerb focibarátaink kedvéért nézzük akkor a tényeket: Kerkez Milos kettős állampolgársággal rendelkezik. Édesapja, nagymamája is magyar, és ő is magyar identitásúnak vallja magát. Érthető módon fájdalmas lehet szerb szurkolóként megtapasztalni, hogy a három ligában is gólkirály Nikolics Nemanja után Kerkez Milos személyében újabb ragyogó tehetség választotta Magyarországot, de

őt a szerbek sohasem keresték meg, hogy játsszon a nemzeti válogatottban,

Marco Rossi viszont igen. Történet vége.

A másik, több helyen felbukkanó melldöngetés pedig, miszerint a Vajdaság szerb volt, és szerb is marad, teljes történelmi orientációs zavarról tanúskodik.

Bácska, Bánát és a Szerémség a török hódoltság óta soknemzetiségű régiónak számított, területén szerbek, magyarok, románok, horvátok, svábok, szlovákok osztoztak évszázadokon keresztül. A Vajdaság gazdasági és kulturális életének hajtóerejét mindig is az etnikai sokszínűség, az egymás mellett élő népek kölcsönhatása jelentette.

Nem is volna szükséges foglalkozni egyébként a soviniszta szerb megnyilvánulásokkal, ha nem világítanának rá a régiót érintő krízishelyzetre.

Ugyanis a Vajdasággal foglalkoznunk kell.

Miközben a teljesen jogosan az erőszakos ukránosítástól és a háborús válságtól sújtott Kárpátaljára vetjük a tekintetünket, érdemes kitekinteni a határainktól délre is. A Délvidéken magas hőfokon ég a migrációs krízis, amire ráépül a szervezett bűnözés, az embercsempészet is. Szabadka belvárosában bevándorlók közti fegyveres összecsapások zajlanak, a határ menti Horgoson szintén mindennaposak a migránsok közti összetűzések és lövöldözések. Ahogy e sorok írója is tapasztalta délvidéki útja során, a település elveszítette korábbi, békés és rendezett arculatát, az utcákon felfegyverzett bandák grasszálnak.