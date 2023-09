„Szerb nő szült téged, te söpredék” – durván nekiestek a szerb szurkolók Kerkez Milosnak!

A sportoló egyik Instagram bejegyzése alatt több támadó komment is megjelent, ami arra irányult, hogy árulónak tartják a szerbiai születésű fiatal labdarúgót.

„Azért jöttél, hogy a hazád ellen játssz? Minden magyar közül te vagy a legnagyobb magyar. Szerb nő szült téged, söpredék”

– olvasható az egyik hozzászólásban.

Mások azt írták:

„Magyarország csúcsa! Mennyiért adtad el a nemzeted?? Ó, a francba!”; „Miért nem lőttél öngólt?”; „A Vajdaság szerb és sosem lesz magyar.”

A bejegyzés alatt a magyar szurkolók védelmükbe vették Kerkezt, aki tavaly úgy nyilatkozott Magyarországról:

„Mindig Magyarország volt az első! Édesapám és a magyar nagymamám is ezt szerette volna, és miután én is, így nem volt kérdés. Már egészen fiatalon, tizennégy évesen eldöntöttem, ha egyszer odáig jutok a karrieremben, magyar válogatott szeretnék lenni. Arról nem is beszélve, hogy Szerbia sohasem keresett meg, Magyarország viszont már tizenöt éves koromban. Itt tisztelnek, ahogyan a családomat is, ezt sohasem fogom elfelejteni.”