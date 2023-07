Két egyéni világbajnokkal áll fel a következő évtizedben a magyar férfi párbajtőrcsapat, akármeddig eljuthatnak

Külföldi vívó nem győzött le magyar férfi párbajtőrözőt tegnap, a Milánóban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokság második éremosztó napján.

Ebből következik, hogy világbajnokot avatott a magyar vívás. Hogy új világbajnokot, az a negyeddöntőben dőlt el, ahol Koch Máté a 2019-es budapesti győztes Siklósi Gergelyt győzte le; míg a legjobb harminckettő között Andrásfi Tibor ellen kezelte jobban az egyik legkényesebb sporthelyzetet: amikor egyéni sportoló csapattársa ellen küzd.

És itt a “küzd” kulcsszó. Nem játszik; mégiscsak a másik testén át jut tovább. Miközben

a vívás az egyetlen küzdősport, ahol a csapatversenyt is rendeznek az olimpián. Sőt, az oda vezető úton, a kvalifikációban fontosabb a csapat, mint az egyéni.

A tegnapi versenynapon a férfi párbajtőrözőkkel párhuzamosan a női tőrözők versenyét rendezték. Itt az olaszok maradtak veretlenek a köreiken kívülről. Mind a négyen a legjobb nyolcban voltak, hárman álltak dobogón, egymással vívták a döntőt. Hatalmas a belső konkurencia. Ezúttal a körülmények miatt mindegyiküknek boldogságkönnyekkel volt tele a szeme a dobogón: az elődöntőt elvesztő 21 éves Favaretto tavaly vívott először felnőtt világversenyen, míg a döntőt elvesztő Errigo pedig márciusban még ikreket szült, az egész verseny egy ajándék volt neki.

A győztes Volpinak és az ezüstérmes Errigónak az edzőjük is közös. Ha nincsen a különleges helyzete Errigónak az ikrekkel, akkor az olasz sportsajtóban elég jól dokumentáltan ilyenkor egy fél-egy éves lamentálás vagy viszálykodás következik, hogy mire tanította meg a mesterem a győztest, amire engem nem. A folyamatos méricskélés olyan teher, hogy az edzőjüknek, Stefano Ceroninak – maga is egyéni olimpia bajnok – pár évig még az is kikapcsolódás volt, hogy a nagy rivális oroszokat edzette.

Az olasz női tőrözők megtanulnak szenvtelenül vívni egymás ellen, de emiatt hiába a világ legerősebb csapata az övék, az elmúlt négy világversenyből csak egyet nyertek meg csapatban.

A magyar férfi párbajtőrözők viszont csapatban gondolkoznak. Cserébe nem lehet szenvtelenül vívniuk egymással.

Így bármi lehet egy házi asszóban. A világbajnoki negyeddöntőben a 23 éves Koch Máté életében először verte meg a 25 éves Siklósit, noha gyerekkoruk óta egymással vívnak. Koch Máté edzőjét, Boczkó Gábort a riói olimpián verte meg Imre Géza úgy, hogy Imre bevallása szerint még edzésen sem sikerült ez neki soha. (Imre nem edzi Siklósit, de azért nincs messze, hogy teljes legyen a történet: az edzőjük közös, Dancsházy-Nagy Tamás.)

Siklósi Gergely és Koch Máté könnyek között ölelték meg egymást a világbajnoki negyeddöntőjük után.

A csapat szempontjából Koch Máté világbajnoki aranya talán a legjobb kimenetele volt az egy magyar ágra sorsolt napnak.

Koch ugyanis a saját stílusában vív. Hogy az edzője azt mondta róla az MTI-nek: “A vívásnak él. Minden, ami a víváson kívüli dolog, számára fura”, az nem véletlen. Az olyan vívókhoz képest, mint a kikapcsolódására tudatosan figyelő Siklósi vagy az édesapjával készülő Andrásfi, akik az évszázadok alatt kicsiszolt stílust tanulják meg, Kochnak sokkal több dolga van azzal, kitapasztalja a saját harcmodorát. Az egész napját kiteszi.

A sajátos harcmodorra jutó vívók sokkal kevésbé tudják viszonyítani a fejlődésüket, mint a kánon szerint mozgók. Nincs más mérce vagy visszajelzés számukra, csak az eredmény.

Ez az egyetlen önbizalomforrás. És Koch Máté pályafutása végéig az egyéni világbajnokok rangjával állhat fel a pástra.

A legutóbbi olimpiai arany, 1972 óta két olimpiai döntőt veszítettek el a magyar férfi párbajtőrcsapatok. Talán a tegnapi egyéni Koch-arany jelentheti majd a különbséget egy év múlva, Párizsban.