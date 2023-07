Világbajnok Koch Máté férfi párbajtőrben!

Világbajnoki aranyérmet szerzett Koch Máté a férfi párbajtőrözök egyéni versenyében!

Elképesztő napot fogott ki Koch Máté, aki 14-10-re győzött a hazai közönség előtt vereséget szenvedő olasz Davide Di Veroli ellen a milánói vívó-világbajnokságon.

Az idén edzőt váltó és a szövetségi kapitány, Boczkó Gábor irányítása alatt készülő vívó elképesztő, igazi éteri vívást mutatott be a hatalmas közönségtámogatást élvező olasz Di Veroli ellen, de ez sem volt elég az olasznak.

Már Máté menetelése is példaértékű volt, hiszen a döntőbejutásért sem látszott rajta semmilyen megilletődöttség.

Koch Máté korábban ugyanis 15:11-re győzte le a kazah Ruszlan Kurbanovot, így jutott a döntőbe, az megelőzően pedig Siklósi Gergelyt búcsúztatta, szintén nagyon meggyőző vívással.

Ahogyan korábban Siklósi Gergely, az elődöntőben a kazah Ruszlan Kurbanov is dominánsan vívott Koch Máté ellen, de csodálatos fordításokra volt képes Máté, aki a döntőben is 0-3-as hátrányból fordítva zárkózott fel és vette át a vezetést később, ahonnan már nem is engedte ki a győzelmet a kezéből.

Milánó, 2023. július 25. Koch Máté (b) és Siklósi Gergely a legjobb négy közé jutásért vívott asszóban a milánói vívó-világbajnokság férfi párbajtõrversenyében 2023. július 26-án. MTI/Illyés Tibor

Az M4-nek nyilatkozva azt mondta, hogy már úgy jött el otthonról is, hogy mindenképpen világbajnok szeretne lenni Milánóban.