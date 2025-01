Hány évig kell még élnem, hogy ezt teljesen elfelejtsem? – az olimpiai bajnok Koch Máté a Mandinernek

Azt mondta a színpadon Siklósi Gergely, hogy eltökéltek voltak, hogy egyszer a sportújságírók szavazásán is nyerjenek. Koch Máté tényleg álmodozott erről?

Nagyon! Tényleg gyerekkorom óta nézem ezt az eseményt. Még integettem is, amikor például 2016-ban fellépett a Kowalsky meg a Vega. Most meg ott tartunk, hogy átvettünk itt egy díjat, egy különleges serleget. Hihetetlenül megy az idő. Büszke vagyok a csapatra, de köszönöm egész Magyarországnak, az újságíróknak, akik nélkül nem sikerülhetett volna!

Mindig lehet fejlődni, de ennek a csapatnak, amelynek tagjai utánpótlás koruktól együtt versenyeznek, nem kell plusz motiváció. Mégis tekinthető ez a díj egy csapatépítőnek, összekovácsoló erőnek, esetleg megerősítésnek?

Szerintem a mi közösségünknek nem kell külön csapatépítés, megvannak a saját módszereink. Nem ezen múlik, mennyire leszünk jók. Nyilván nagyon boldogok vagyunk, hogy miénk lett az Év csapata az egyéni sportágak csapatversenyében a férfiaknál, de ez inkább egy állomás, ami megkoronázta az évünket. Rengeteget dolgoztunk 2024-ben az eredményeinkért, úgy fogjuk fel, hogy azért a munkáért kaptuk.

A díj azt mutatja, hogy jó úton járunk, és arról nem szabad letérnünk, mert akkor nyerhetünk még ilyen trófeákat!

Mondja fülig érő szájjal, az Önre jellemző jókedvvel. Ugyanakkor – ha már munka – talán a legrövidebb pihenőt tartotta, ősszel már Világkupákon remekelt. Tudatos választás volt?

Mesterem, Boczkó Gábor nem engedte, hogy lelazuljak. Meg is lett az eredménye: már az első vk-n megnyertem az egyénit és a csapatversenyben is győztes együttes tagja voltam. Büszke vagyok, hogy nem álltam le pihenni, és ráadásul a második Világkupa-győzelemkor is ott voltam a csapatban. Még mindig veretlen vagyok a csapattal az olimpia óta. Megpróbáljuk minél jobban elhúzni ezt a sorozatot.

Koch Máté a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi párbajtőr csapatversenyének döntőjében a Grand Palais kiállítócsarnokban 2024. augusztus 2-án / Fotó: MTI/Illyés Tibor

Meg tudta egyáltalán élni kellőképpen, hogy feljutottak a csúcsra?

Abszolút, és a mai napig élem. Igazából minden nap gondolok rá. Nem tudom, hány évig kell még élnem, hogy ezt teljesen elfelejtsem.

Figyelem, és nem látom, hogy megváltozott volna. Az olimpiai bajnoki cím után azt gondoltam, hogy felnő...

Nem érzem magam másnak: ugyanolyan bohókás, lökött figura vagyok, mint eddig. Nem akarok kijönni ebből a komfortzónából!

Megyünk szépen így tovább, csináljuk a dolgunkat csendben.