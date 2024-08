Párizs 2024 – Még a legvégére is maradt csattanó!

Nyitóképen: Milák Kristóf hozza a magyar zászlót, mellette Csipes Tamara a záróünnepségen a Stade de France-ban augusztus 11-én. A két versenyző öt érmet nyert az olimpián. Fotó: MTI / Czeglédi Zsolt

Kiss B. László és Vámos Tamás írása a Mandiner hetilapban.

A nyári játékok előtt a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, Gyulay Zsolt azt nyilatkozta a Mandinernek, hogy nyolc aranyérmet remél a mieinktől. Végül cseppet sem volt szomorú, amiért „csak” hatot szereztek sportolóink. Aranyat ünnepelhettünk a két legeredményesebb sportágunkban, a vívásban és az úszásban a Siklósi Gergely, Koch Máté, Andrásfi Tibor, Nagy Dávid összeállítású férfi-párbajtőrcsapat, illetve Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszky Kristóf révén, továbbá olimpiai bajnok lett a tékvandós Márton Viviana és az öttusázó Gulyás Michelle. 6 arany-, 7 ezüst- és 6 bronzérmünk mellett lett 9 negyedik, 7 ötödik és 5 hatodik helyünk. Olyan országokat előztünk meg, mint Spanyolország, Svédország, Brazília, Lengyelország és Románia.

Kós Hubert a 200 méteres férfihátúszás eredmény-­hirdetésén. Fotó: MTI/Kovács Tamás

A számok azt mutatják, hogy nagyjából ott vagyunk, ahol 2021-ben Tokióban, csupán egy bronzéremmel szereztünk kevesebbet. Az aranyérmek számában nyolc éve Rio de Janeiro­ban és tizenkét éve Londonban is jobban teljesítettünk, akkor 8 jött össze, a 2008-as pekingi játékokon viszont csak 3.

A legtöbb érmet, hetet megint a kajakosok nyerték. A kajakosként két olimpiai bajnoki címet szerző MOB-elnök így értékelt a versenyek után: „A kajakos lányok fantasztikus eredményeket hoztak, ám Lisa Carrington személyében egy szuperklasszis is volt a mezőnyben, ami megpecsételte a sorsukat. Csipes Tamara vezérletével a fiatal lányok erőn felül teljesítettek, nem is tőlük vártuk egyértelműen az aranyérmet. A férfiaknál pedig tudomásul kell venni, hogy ennyire kemény és szoros a mezőny. A Nádas Bence – Tótka Sándor páros elképesztően ment, de a fiúcsapatból sajnos hiányzott egy extraklasszis. Azt gondoltuk, K-1 1000 méteren Varga Ádámnak és Kopasz Bálintnak is győzelmi esélyei vannak, de el kell ismernünk, a cseh Josef Dostál szintén extraklasszis, taktikusan, nagyon jól ment. Összességében a kajak-kenu hét érme csodálatos eredmény, sajnálom, hogy nem nyertünk aranyat, már csak azért is, mert ez 1976 óta nem fordult elő.”