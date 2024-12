Idén nem kér ajándékot a karácsonyfa alá olimpiai bajnokunk, aki nem bánja, hogy célponttá vált – Interjú!

A térdemnek és a derekamnak nem tesz annyira jót. Állandóan megfájdul, ha hosszú távot futok. Ellenben rövidebb távokat és sprinteket nagyon szeretek teljesíteni, azokban egész jó is vagyok.

Mielőtt a gyerekek, akik egyébként példaképnek tekintik, azt hinnék, hogy Andrásfi Tibor semmit nem csinál és olimpiai bajnok lett, beszéljünk a vívásról! Mit tart leginkább az erősségének?

Technikailag elég erős vagyok, erre mindenképpen lehet építkezni. Fizikálisan és mentálisan sem érzem azt, hogy hatalmas problémáim lennének, de látok még lehetőséget arra, hogy fejlődhessek. A vívás is egyre inkább felgyorsul, fel kell venni fizikumban is a versenyt! Bízom benne, hogy ahogy idősödök és egyre többet versenyzem, úgy fog még egy kicsit érni a vívásom, a taktikai elemeket is még jobban be fogom tudni építeni! Az utóbbi két évben sokat léptem előre ezen a téren, szeretnék rátenni még egy lapáttal.

Édesapja az edzője, ugyanakkor bizonyos helyzeteket egyedül kell megoldania. Hogy birkózik meg például a népszerűséggel, illetve azzal, hogy immár a páston is „célpont”?

Azt gondolom, hogy jól. Abszolút élvezem a népszerűséget, mert eddig akármilyen eredményt értem el, nem volt jellemző, hogy ennyien kíváncsiak lettek volna rám. Örülök neki, ki is élveztem az utóbbi pár hónapot akkor is, ha kicsit fárasztó is volt néha.

Az pedig, hogy olimpiai bajnokként meg akarnak verni a fiatalok és mindenki, akivel szembekerülök a páston, nekem is egy motiváció.

Mégiscsak presztízs az, hogy nem kaphatok ki akárkitől. Oda kell figyelnem minden asszóra. Így is becsúsznak fájó edzések és vereségek, de igyekszem kihozni magamból minden helyzetben a legtöbbet.

Azt e pillanatban nem tudjuk, mire jut az országos bajnokságon, de kijelenthető, hogy a legszebb karácsonya következik?

A hétvége kimenetelétől függetlenül ez egy nagyon jó év volt. Nehéz lett volna még fokozni, nyilván csak úgy, ha egy-egy tus máshogy sül el. Összességében kerek volt és emlékezetes marad 2024.

Milyen ajándékot kért a Jézuskától a fa alá?