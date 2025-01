Futárnak állt a magyar olimpiai bajnok

Bő egy hete búcsúztatta el klubja, a szombathelyi Dobó SE a profi sporttól visszavonuló olimpiai bajnok kalapácsvetőt, Pars Krisztiánt. A londoni játékokon szerzett aranyérme mellett kétszeres világbajnoki ezüstérmes és ötszörös Európa-bajnok sportoló idén szeretett volna részt venni a párizsi olimpiai játékokon. Ez lett volna az ötödik olimpiája, és ennek érdekében még meg is műttette magát, ám a részvétel sajnos nem jött össze, ugyanis mint lapunknak elmondta, elrontották a lábműtétet, és bár a második, a helyreállító operáció sikeres volt, ezt követően profi sportolásra már nem volt alkalmas a teste.

Ezt ő is belátta, és mivel a klubnál a szerződése október végével lejárt, a visszavonulás mellett döntött. Jelenleg főállású apa, és építkezik, és január közepén még nem volt benne biztos, hogy mihez kezd a közeljövőben. Most azonban kiderült, hogy (legalábbis rövid távon biztosan) mivel fog foglalkozni az egykori sportoló. A nyugat.hu cikke szerint ugyanis Pars Krisztián futár lett, jelnleg ételkiszálítóként dolgozik, de személyes bevásárlásokat is intéz.

Olimpiai bajnok atlétánk két napja kezdte el a futárkodást. Mint mondta, november óta gyakorlatilag munka nélkül volt, és bár az olimpiai aranyért kapja az életjáradékot, azután nem fizetnek tb-járulékot.

Pars Krisztián állítása szerint tetszik neki a pörgős munka, autót vezetni egyébként is nagyon szeret. Az elmúlt 25 évben minden versenyre, ahová csak lehetett, autóval ment, komoly rutint szerzett, és a munkához is a saját autóját használja, és saját magának osztja be az idejét – mondta. Napi öt-hat órát dolgozik, és ha okosan csinálja, szerinte nagyon jól lehet keresni vele.