Még bizonytalan, nem tudja, mihez kezd a visszavonulása után olimpiai bajnokunk

Két évvel később a címvédés is sikerült neki: Zürichben 82,69 méteres egyéni csúccsal állhatott ismét a dobogó felső fokára. A vb-ken két ezüstérem (2011 és 2013) jött össze neki, de azokra is szép emlékként tekint. Némi hiányérzet amiatt van benne, hogy a díjátadó csak a verseny másnapján volt Londonban, ezért nehezen tudta úgy megélni az olimpiai bajnoki címet, mint azok, akiknek ez a viadal napján megadatott.

„Összességében elégedett vagyok a pályafutásommal. Persze, még lehettek volna ettől is szebb eredmények, pillanatok, de a sport már csak ilyen: vannak vetélytársak, ellenfelek, akik szintén győzni akarnak. Még az utolsó évet szerettem volna megnyomni, kijutni a párizsi olimpiára, de nem sikerült, ez van” – fogalmazott a visszavonulása után.

Csapattársak, szakemberek, sportvezetők búcsúztatták el a múlt héten a visszavonult Pars Krisztiánt (középen, fehér ingben) / Fotó: szombathely.hu

A családra fókuszál

Pars Krisztián a könnyeivel küszködve mondott köszönetet a neki rendezett szombathelyi búcsúztatón. De neki is jár a köszönet tőlünk, hogy olyan sok szép pillanatot adott nekünk, magyaroknak, az országnak és a nemzetnek. Az esemény végén az olimpiai bajnok képletesen és hivatalosan is szögre akasztotta a kalapácsát. Hogy mi lesz, mi jön ezután, még ő sem tudja.

„Egyelőre élvezem az apaságot, a családra fókuszálok, nem foglalkozom a jövővel. Most főállású édesapa vagyok. A kisfiam másfél éves, és tervben van egy kistestvér is. Ráadásul építkezünk, így a házra is rá kell nézni olykor. Tehát van, ami leköti a mindennapjaimat” – mutatott rá Pars.

Nyitókép: szombathely.hu