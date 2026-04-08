04. 08.
szerda
tesco kiskereskedelmi lánc magyar munka forint élelmiszer

Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (X)

2026. április 08. 05:37

A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai.

2026. április 08. 05:37
A hat nagy, nemzetközi háttérrel működő élelmiszer kiskereskedelmi lánc 50 ezernél is több magyar embernek ad munkát közvetlenül, közvetve pedig további több tízezer magyar család számára biztosítja a havi megélhetést, munkaerőpiaci hatásuk így egészen a magyar agráriumig ér.

A Magyarországon működő hat nagy nemzetközi háttérrel rendelkező élelmiszer kiskereskedelmi lánc (Aldi, Auchan, LIDL, PENNY, SPAR, Tesco) 2025-ben több mint 50 ezer főt foglalkoztatott, így – ha önálló szektorként kezelnénk őket – az egyik legnagyobb létszámú ágazat lennének Magyarországon. A kiskereskedők súlya a foglalkoztatásban azonban jóval túlmutat ezen, hiszen több ezer Magyarországon működő cégtől vásárolnak termékeket, közvetett hatásuk így egészen a magyar agráriumig terjed: az általuk forgalmazott tej, friss csirkehús, pékáru, valamint szezonban a zöldségek és a gyümölcsök több mint 90 százalékban hazai szállítóktól érkeznek.

A hat nagy lánc legnagyobb beszállítói (Alföldi Tej Kft., Sole Mizo Zrt., Taravis Kft., Naszálytej Zrt., Kométa 99 Zrt., Félegyházi pékség Kft., Zalaco Sütőipari Zrt., Pick Szeged Zrt., Tranzit-Food Kft., Gallicoop Zrt., vagy az MCS Vágóhíd Zrt.) a magyar élelmiszeripar zászlóshajói, akik további több tízezer embert foglalkoztatnak, és sok száz kis magyar beszállítónak adnak munkát.

A hat lánc sok szempontból magyar vállalatnak tekinthető: élelmiszer-termékeik 80 százaléka hazai forrásból származik, 2024-ben több mint 710 milliárd forint adót és járulékot fizettek be a magyar költségvetésbe, és több mint 12000 tonna élelmiszert mentettek meg és juttattak el az arra rászorulóknak, emellett milliárdos értékben támogatják a közösségeket és a jótékonysági célokat.

Ilyen foglalkoztatási súly mellett az sem mellékes, hogy ezek az élelmiszerláncok a kiskereskedelmi szegmensen belül kiemelkedően jó fizetéseket kínálnak. A GKI Gazdaságkutató Zrt. tanulmánya szerint a bérdinamika ezeknél a cégeknél 2021 és 2024 között 80 százalék volt, messze meghaladva az országos 66,2 százalékot, így náluk a foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 2024 decemberére 595 ezer forint fölé emelkedett, azóta pedig bőven 600 ezer forint felett jár.

Ezeket a kereseteket változatos juttatások egészítik ki. A legtöbb lánc kedvezményes vásárlói kártyát kínál a dolgozóinak, ami havi több tízezer forint megtakarítást tesz lehetővé. Emellett olyan béren kívüli juttatások is elérhetőek, mint:

  • cafeteria
  • jubileumi juttatás
  • munkába járás támogatás
  • SZÉP-kártya juttatás
  • 13. havi juttatás
  • kedvezményes banki és telekommunikációs szolgáltatási csomagok
  • kedvezményes sportolási és üdülési ajánlatok
  • online háziorvos és munkavállalókat támogató programok
  • 7/24-ben hozzáférhető jogi, mentális és pénzügyi tanácsadás
  • támogatás bizonyos megbetegedések esetére
  • egészségbiztosítás
  • friss pékáru-zöldség-gyümölcs-folyadék biztosítása munkaidőben

Emellett a hat nagy kereskedelmi lánc aktívan támogatja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok foglalkoztatását és általában a foglalkoztathatóságot előtérbe helyező képzéseket. Ennek keretében a cégek 2024-ben ezernél több megváltozott munkaképességű embert foglalkoztattak, és 9200 ember képzését támogatták (a kötelező tűzvédelmi és egyéb képzéseken felül), összesen mintegy 300 millió forint értékben.

A láncok által biztosított belső képzési programoknak és fejlesztéseknek köszönhetően a munkavállalók nemcsak saját szervezetükön belül kerülhetnek új, felelősségteljesebb munkakörökbe, hanem jelentősen javulnak az általános munkaerőpiaci esélyeik is. Ez a fajta tudásátadás a vállalatok részéről tudatos befektetés a hazai munkaerőbe: a képzések révén megszerzett kompetenciák ugyanis más kiskereskedelmi egységeknél, sőt, a gazdaság egyéb területein is versenyképes, jól hasznosítható tudást adnak a munkavállalóknak.

csulak
2026. április 08. 10:39
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
szim-patikus
2026. április 08. 10:12 Szerkesztve
Nem biztosítottatok ti lófaszt se. (elvádorlók után maradtak ürersedések)
