Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (X)

A Magyarországon működő hat nagy nemzetközi háttérrel rendelkező élelmiszer kiskereskedelmi lánc (Aldi, Auchan, LIDL, PENNY, SPAR, Tesco) 2025-ben több mint 50 ezer főt foglalkoztatott, így – ha önálló szektorként kezelnénk őket – az egyik legnagyobb létszámú ágazat lennének Magyarországon. A kiskereskedők súlya a foglalkoztatásban azonban jóval túlmutat ezen, hiszen több ezer Magyarországon működő cégtől vásárolnak termékeket, közvetett hatásuk így egészen a magyar agráriumig terjed: az általuk forgalmazott tej, friss csirkehús, pékáru, valamint szezonban a zöldségek és a gyümölcsök több mint 90 százalékban hazai szállítóktól érkeznek.