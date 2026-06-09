Tiszaújvárosi baleset: végre jó hír érkezett, nagy bejelentést tett a MOL

Minden sérült kollégánk hazatérhetett családjához a kórházból, és otthon folytathatják a rehabilitációs időszakot, amihez továbbra is minden támogatást megadunk a gyógyulás teljes időtartama alatt – tájékoztatott közleményében a MOL.

Két kollégánk már vissza is tért a munkába.

A tiszaújvárosi Olefin–1 üzem szénhidrogén-mentesítését befejeztük, így fokozatosan megkezdődhetnek a biztonságos helyreállításhoz szükséges munkálatok. A helyreállítás következő szakaszában a további rendszerek részletes műszaki ellenőrzése, valamint az ehhez szükséges állványozási munkák zajlanak. Folytatjuk a sérült elemek elbontását, továbbá a szakértői csapat elindította a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését.