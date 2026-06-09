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Tiszaújváros MOL munka gyógyulás baleset

Tiszaújvárosi baleset: végre jó hír érkezett, nagy bejelentést tett a MOL

2026. június 09. 12:59

„Minden sérült kollégánk hazatérhetett családjához a kórházból, és otthon folytathatják a rehabilitációs időszakot” – tájékoztatott közleményében a MOL.

2026. június 09. 12:59
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Minden sérült kollégánk hazatérhetett családjához a kórházból, és otthon folytathatják a rehabilitációs időszakot, amihez továbbra is minden támogatást megadunk a gyógyulás teljes időtartama alatt – tájékoztatott közleményében a MOL.

Két kollégánk már vissza is tért a munkába.

A tiszaújvárosi Olefin–1 üzem szénhidrogén-mentesítését befejeztük, így fokozatosan megkezdődhetnek a biztonságos helyreállításhoz szükséges munkálatok. A helyreállítás következő szakaszában a további rendszerek részletes műszaki ellenőrzése, valamint az ehhez szükséges állványozási munkák zajlanak. Folytatjuk a sérült elemek elbontását, továbbá a szakértői csapat elindította a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését.

A baleset körülményeinek kivizsgálása továbbra is folyamatban van, a vállalat teljes körű együttműködésben dolgozik az illetékes hatóságokkal.

A felállított vizsgáló bizottság a kormány által delegált szakértők segítségével folytatja a munkát – jelezte a MOL.

Nyitókép: Lakatos Péter / MTI

 

Összesen 3 komment

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fullfater
2026. június 09. 14:24
Nincs sok vizsgálandó. A ruszki diverzánsok voltak. Mindenki tudhatja. Ott látták is őket. Meg kell indítani a támadást rövidesen. Természetesen csakis Sir Keir Starmer lehet az aki győzelemre vezeti a koalíciót. Mi nem vagyunk még benne de rövidesen. Stay tuned! Ahogy a nyóckerben mondják....
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SzkeptiKUSS
2026. június 09. 13:19
A meghalt ember családjának a támogatása is elsődleges. Nem szenvedhetnek hiányt!- a gyerekek felnőtt korukig!
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1
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