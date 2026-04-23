Otthon Kecskeméten: több, mint lakhatás (X)

A lakhatás azonban csak egy része annak, amit Kecskemét kínál. A város tudatosan törekszik arra, hogy a lakóhely valódi otthonná váljon. Az elmúlt években folyamatosan bővült a bölcsődei és óvodai férőhelyek száma, miközben a meglévő intézmények is megújultak. A kisgyermekes családok számára ez nemcsak szolgáltatást jelent, hanem biztonságot és kiszámíthatóságot is.

A mindennapi élet minőségét a városi terek is meghatározzák. Kecskemét egyik leglátványosabb fejlesztése a Rudolf-kertben kialakított új játszótér, amely az ország harmadik legnagyobb ilyen létesítménye. A több mint ezer négyzetméteres játékfelület és a közel 8,5 méter magas csúszdatorony olyan közösségi teret hozott létre, amely a családok számára nemcsak kikapcsolódást, hanem találkozási pontot is jelent.

A kulturális kínálat szintén erősíti ezt a családbarát szemléletet. A gyermekek számára elérhető programok és intézmények – köztük a város ismert kulturális műhelyei – hozzájárulnak ahhoz, hogy a szabadidő is értékes, közös élménnyé váljon.

A város közben a jövőre is készül. A lakásépítési lehetőségek bővítése érdekében barnamezős és rozsdaövezeti területek újrahasznosításával teremti meg az új lakások helyét, elkerülve a külterületek beépítését. Ez nemcsak fenntartható, hanem városszerkezetileg is tudatos döntés.

Kecskemét példája jól mutatja, hogy a lakhatás ma már jóval több, mint ingatlanpiaci kérdés. A város olyan komplex rendszert épít, amelyben a gazdaság, az önkormányzat és a közösségek együtt dolgoznak azon, hogy az itt élők valóban otthonra találjanak.