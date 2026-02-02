Együtt a jövőért! Kalandra és valódi élményekre hív a Planet Budapest 2026 (X)

2026. február 25. és március 29. között különleges helyszínen, teljesen megújult struktúrával és programmal a budapesti Vasúttörténeti Parkban nyitja meg ismét kapuit a Planet Budapest, az egyedülálló, fenntarthatóságról szóló élménypark. Az ötnapos expó mellett a közönségprogramok öt teljes héten át üzemelnek majd, nagyobb területen, bővebb, gazdagabb tartalommal, egy új, különleges budapesti helyszínen: az egyedi koncepció alapján átépített Magyar Vasúttörténeti Parkban.

Közös cselekvés

A Planet célja a kezdetektől fogva az volt, hogy minél több embert megszólítva a régió legjelentősebb, nemzetközileg is elismert fenntarthatósági eseményévé váljon, s az élményeken keresztül szemléletet formáljon. Az először 2021-ben, majd 2023-ban megszervezett esemény előzménye az Áder János köztársasági elnök által kezdeményezett három Víz Világtalálkozó volt, amelyet 2013-ban, 2016-ban és 2019-ben tartottak. A tanácskozások célul tűzték ki, hogy ne csak a problémákat sorolják, hanem a megoldásaikról is essen szó. E gondolkodásmód folyományaként az első Planeten több mint 3500 üzleti tárgyalást bonyolítottak le a részt­vevő cégek, 2023-ban pedig több mint 160 vállalat mutatkozott be, és közel 20 ezer látogatót vonzottak a programok.