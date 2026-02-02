Együtt a jövőért! Kalandra és valódi élményekre hív a Planet Budapest 2026 (X)

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Harminchárom napig várja a látogatókat az egyedülálló fenntarthatóságról szóló élménypark.
2026. február 25. és március 29. között különleges helyszínen, teljesen megújult struktúrával és programmal a budapesti Vasúttörténeti Parkban nyitja meg ismét kapuit a Planet Budapest, az egyedülálló, fenntarthatóságról szóló élménypark. Az ötnapos expó mellett a közönségprogramok öt teljes héten át üzemelnek majd, nagyobb területen, bővebb, gazdagabb tartalommal, egy új, különleges budapesti helyszínen: az egyedi koncepció alapján átépített Magyar Vasúttörténeti Parkban.
A Planet célja a kezdetektől fogva az volt, hogy minél több embert megszólítva a régió legjelentősebb, nemzetközileg is elismert fenntarthatósági eseményévé váljon, s az élményeken keresztül szemléletet formáljon. Az először 2021-ben, majd 2023-ban megszervezett esemény előzménye az Áder János köztársasági elnök által kezdeményezett három Víz Világtalálkozó volt, amelyet 2013-ban, 2016-ban és 2019-ben tartottak. A tanácskozások célul tűzték ki, hogy ne csak a problémákat sorolják, hanem a megoldásaikról is essen szó. E gondolkodásmód folyományaként az első Planeten több mint 3500 üzleti tárgyalást bonyolítottak le a résztvevő cégek, 2023-ban pedig több mint 160 vállalat mutatkozott be, és közel 20 ezer látogatót vonzottak a programok.
A Planet egy hosszú távú változást ösztönző program – innovatív a megjelenésében, a struktúrájában, a tudásátadás módszereiben, illetve a technikai és tartalmi megvalósításban. Azt üzeni: a fenntarthatóság lehetőség egy új egyensúly megteremtésére ember és természet között; lemondás helyett egy új nézőpontot kínál, az esélyt egy jobb, harmonikusabb, tudatosabb életre. Ehhez ad útmutatást valamennyi programja, megszólítva az iskolásokat és a felnőtteket, a család minden tagját és a gazdasági szereplőket. Hiszen mindannyian döntéshozók vagyunk: választásaink, elköteleződéseink együtt hatnak a közös jövőnk minőségére.
„Legyünk az a nemzedék, amely megtalálja az egyensúlyt a fejlődés és a természettel való együttélés között!” – fogalmazott Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke a 2023-as Planet megnyitóján. 2026-ra fordulva pedig a korábbi államfő azt hangsúlyozza: „lehetünk elégedettek, gondoskodhatunk a szükségleteinkről, és gyarapodhatunk jólétben úgy, hogy nem éljük fel az értékeinket, és a világ javaiból, erőforrásaiból holnapra, holnaputánra, de még az utánunk jövőknek is marad”.
Az új koncepció lényege, hogy a rendezvényprogramok a hosszabb nyitva tartás alatt akár többszöri többórás látogatásra is elegendő munícióval szolgáljanak. A négy rendezvényformátum között minden korosztály megtalálja a számára legtesthezállóbb programot.
Az öt napon át, február 25. és március 1. között zajló Planet Expo a fenntarthatósági megoldások legnagyobb közép-európai fóruma, egy valódi üzleti katalizátor. Itt találkozik a szakértelem és az innováció: magyar vállalatok, startupok, intézmények mutatják be, hogyan válhat a fenntarthatóság valós gazdasági lehetőséggé, egyben jó üzletté. A több mint 100 kiállító magyar cég standjai mellett inspiráló és izgalmas szakmai előadásokat hallgathatnak meg az idelátogatók.
A Heroes egy kalandos küldetés, egy színészek részvételével zajló, történetalapú show, ahol a fiatalok aktív szereplővé válhatnak: különböző fenntarthatósági kihívásokban kell helytállniuk, és csakis tőlük függ a történet vége. A gyerekek az élményeken keresztül tanulhatnak; a program várja az iskolás csoportokat és az egyéni érdeklődőket, akik regisztráció útján jelentkezhetnek.
A Ride egy „végigsétálható történet”, a látogatók filmes díszletek között, a múlt, a jelen és a jövő állomásain keresztül utaznak, s megelevenedik körülöttük a Föld és az ember kapcsolatának története. A látvány és a dramaturgia segítségével az emberiség útját követhetik végig – attól a pillanattól kezdve, amikor még harmóniában éltünk a természettel, egészen a jelen kihívásokig és a lehetséges jövőképek megjelenítéséig.
Az Explorers egy 12 állomásra, 12 témaszigetre épülő interaktív élménytér és kiállítás, ahol a látogatók játékos formában fedezhetik fel a fenntarthatóság dimenzióit az élelmiszertől az energián, a hulladékon és digitális lábnyomon át egészen a közösségi cselekvésig. Játékokon, interakciókon keresztül szerezhetnek ismereteket a fenntarthatóság egyes témaköreiről.
