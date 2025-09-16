EXKLUZÍV: Amíg EURÓPA Zelenszkij háborúját fizeti, addig KÍNA belépett a XXII. századba! – TEMPÓ

Még a Harcosok Klubja is kedves rendezvénnyé alakult
Ez az a dolog, amit szeretek a politikában.
Mi lehet Kína titka? Kohán Mátyás egyenesen Pekingből fejti meg a titkot a Tempó legújabb epizódjában.
Exkluzív Tempó! Különkiadás Kohán Mátyással egyenesen Kínából. Kötcsén Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, hogy Kínának behozhatatlan demográfiai előnye, növekvő technológiai- és növekvő tőkeelőnye van, csökken a katonai hátránya és idővel a kínaiak egyre inkább hitelezői pozícióba kerülnek a nyugati világ országaival szemben.
De vajon mi lehet Kína titka?
A Tempó legújabb epizódjában mind a gazdasági, mind pedig a politikai okokat körbejárjuk. Nyitott kérdés csak egy maradt a végére: Quo vadis, Európa? – Merre tovább Európa?
