háború tempó epizód Zelenszkij Kína Orbán Viktor miniszterelnök

EXKLUZÍV: Amíg EURÓPA Zelenszkij háborúját fizeti, addig KÍNA belépett a XXII. századba! – TEMPÓ

2025. szeptember 16. 10:52

Mi lehet Kína titka? Kohán Mátyás egyenesen Pekingből fejti meg a titkot a Tempó legújabb epizódjában.

2025. szeptember 16. 10:52
Exkluzív Tempó! Különkiadás Kohán Mátyással egyenesen Kínából. Kötcsén Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, hogy Kínának behozhatatlan demográfiai előnye, növekvő technológiai- és növekvő tőkeelőnye van, csökken a katonai hátránya és idővel a kínaiak egyre inkább hitelezői pozícióba kerülnek a nyugati világ országaival szemben.

 De vajon mi lehet Kína titka?  

A Tempó legújabb epizódjában mind a gazdasági, mind pedig a politikai okokat körbejárjuk. Nyitott kérdés csak egy maradt a végére: Quo vadis, Európa? – Merre tovább Európa?
 

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube csatornáján!

Galerida
2025. szeptember 16. 14:32
Valami hasonlóval próbálkoztak a németek is a Weimari Köztársaság után, de ők gonoszak voltak zsidó testvéreikkel, így elsöpörte őket a demokratikus államok szövetsége!
Válasz erre
0
0
salátás
2025. szeptember 16. 14:27
massivement-4hakapeszim 2025. szeptember 16. 14:05 Nagyon helyes! Menjetek ti is és vissza se gyertek! ----------- dörzsölnéd a tenyered, mi, te dologtalan hulladék? de azért tedd már fel a kérdést : vajon az országot az a fajta nulla hozzáadott értékű szar, amit te munka címén végzel hova viszi?
Válasz erre
0
0
hakapeszim
2025. szeptember 16. 14:17
"massivement-4hakapeszim 2025. szeptember 16. 14:05 Nagyon helyes! Menjetek ti is és vissza se gyertek! A turáni, türk-kipcsak "félázsiai származékok"-nak az Urál mögött a hazájuk!" Kispajtás, ez a legalbérletibb lúzer duma, hogy "ne gyere vissza". Én megtehetem, megtehetném, hogy máshol éljek, olyannyira, hogy valamely melegebb ázsiai helyen tervezek majd nyugdíjaskodni - nem feltétlenül megvárva a nyugdíjkorhatárt. De nyugi, szavazni haza fogok menni - a balliberálisok ellen. És semmit nem tehetsz ellene, balfasz.
Válasz erre
2
0
asus66
2025. szeptember 16. 14:11
Tisztesség és kemény munka, éles ésszel megáldva,
Válasz erre
0
0
