A Kennedy-varázs

Milyen hatással volt John F. Kennedy elnöksége az amerikai politikára és társadalomra?

Kennedy megválasztásával, ahogy a beiktatási beszédében fogalmazott, a fáklya új kézbe került. Ezt a szimbólumot a későbbi amerikai elnökök is sokszor alkalmazták. Kennedynél tudatos volt a szóhasználat, hiszen mind a mai napig ő a legfiatalabban megválasztott és beiktatott elnök, mindössze negyvenhárom éves volt. Ez új lendületet és húzást adott az amerikai politikának. Ő volt az első elnök, aki a huszadik században született, hiszen elődje, Dwight D. Eisenhower még a 19. században jött világra. A politikára nagy hatást gyakorolt, mivel a személyisége lendületes volt: aktív politikus volt, aki új és addig szokatlan, unortodox politikai kommunikációt használt. Ő volt az első, aki élő televíziós sajtótájékoztatót tartott, mindössze öt nappal a beiktatását követően. Új kampánytechnikákat is alkalmazott az üzenetek terén, ilyen volt például az egyes választói csoportok megszólítása, külön figyelemmel a nőkre, ebben nyilván a sármja is segítette. Meg kell említeni a „tojásfejűeket”, vagyis a szakmai stábot, ami addig szokatlan volt: általában jó egyetemeken végzett, kiváló szakmai pedigréjű embereket gyűjtött maga köré. Tanácsadói, szövegírói is jók voltak, egyfajta spin doctorként működtek.