Európát alig húzzák a vámok, mégis beteg

A vállalatok ugyanis pánikszerűen felhalmozták a készleteiket, mielőtt a vámok hatályba léptek volna. A bevezetésük után az import „bukófordulót” vett: Kínából körülbelül 45, az EU-ból nagyjából 10 százalékos volt a visszaesés az első hónapokban, így az USA teljes importja összességében 4 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

Az EU-s kereskedelem is zsugorodott

Az Európai Unió exportja az év eleji csúcs után a második negyedévben 7,1, a harmadikban pedig 0,8 százalékos visszaesést mutatott, részben az USA-val szemben elszenvedett veszteségek miatt. Ezt a kiesést viszont más piacok – különösen az Egyesült Királyság, Norvégia, Svájc és Törökország – felé irányuló kivitel bővülése ellensúlyozta. Az EU áruexport-volumene pedig rekordmagas volt 2025 harmadik negyedében, ami egyértelműen az átterelésnek és a diverzifikációnak köszönhető, vagyis nem jelzi a kereskedelem összeomlását.

Kína hasonló stratégiát követett: az USA-ba irányuló szállítások esését a Délkelet-Ázsiába (ASEAN-országok), az EU-ba és más piacokra irányuló exporttal pótolta,

így a teljes kivitele 2025-ben érdemben nőtt. Ez egy gyors termelési és logisztikai átirányítást jelez, vagyis úgy tűnik, hogy az ellátási láncok alkalmazkodnak, egyáltalán nem szakadnak szét, mint például a Covid-járvány éveiben. A tanulmány szerint a kínai vállalatok rugalmassága és a globális ellátási hálózatok komplexitása tette lehetővé ezt a gyors átállást.