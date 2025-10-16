Ez kemény: az EU-s GDP 5 százalékát elvihetik a klímakatasztrófák! 

A Bloomberg október elején közölt cikke szerint Frank Elderson, az Európai Központi Bank (EKB) igazgatósági tagja Frankfurtban tartott beszédében a klímaváltozást a legnagyobb pénzügyi kockázatok egyikének nevezte, amely a bankrendszert és az európai gazdaságot is fenyegeti. Szerinte az áradások, a hőhullámok vagy az aszályok – azaz az úgynevezett fizikai kockázatok –, valamint a zöldátállás szabályozási költségei – az úgynevezett átmeneti kockázatok – komoly pénzügyi veszteségeket okozhatnak.

A Munich Re viszontbiztosító pár hete közzétett adatai szerint a természeti katasztrófák globális kára 2024-ben 320 milliárd dollárt tett ki, míg az ezt megelőző 30 év átlaga évi 131 milliárd volt. A hasonlóan jelentős viszontbiztosító, a Swiss Re tavaszi elemzése szerint a biztosított károk évente 5-7 százalékkal nőnek. Európa különösen veszélyeztetett, mert kétszer gyorsabban melegszik, mint a világátlag, és a vízzel kapcsolatos problémák (áradások, aszályok, szennyezés) jelentik a legnagyobb gondot.



Elderson szerint

az extrém időjárás az eurózóna GDP-jének akár az 5 százalékát is veszélyeztetheti a következő öt évben, ami akkora csapás lenne, mint a 2008-as pénzügyi válság.

Az EKB, az Oxfordi Egyetem és a London School of Economics elemzése szerint az idén nyáron az aszályok, a hőhullámok és az áradások 43 milliárd eurós kárt okoztak az EU-ban, ami 2029-re 129 milliárdra nőhet. Egy 2025. júliusi Reuters-cikk is megerősíti, hogy az 5 százalékos GDP-veszteséget prognosztizáló kijelentés reális, az Allianz pedig azt becsüli, hogy csak a hőhullámok 0,5 százalékkal csökkenthetik az európai gazdasági növekedést az idén. Ha a bankok nem készülnek fel, ezek a kockázatok megrengethetik a pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat, a stabilitást.

Stressztesztek, helyszíni vizsgálatok