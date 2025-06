Ostobaság 500 százalékon – Az amerikai szankciós ötlet, amely mindenkinek fájna

A szerző a Makronóm elemzője.

Még Ursula von der Leyen is lelkesen tapsolt Lindsey Graham szenátor ötletének, amely szerint az Egyesült Államoknak 500 százalékos vámot kellene kivetnie minden olyan országra, amely bármilyen energiaüzletet bonyolít Moszkvával, vagyis orosz energiahordozót vásárol. (Graham azóta óvatosabb lett, és kivételt adna azon államoknak, amelyek támogatják Ukrajnát, vagyis egy csonkolt rendelet zömében a globális dél országait célozná meg, éppen azokat, amelyekkel az új kormányzat kifejezetten jó kapcsolatra törekszik.) Brüsszel talán nem, de az amerikai vállalati szféra, a közgazdászok, a kongresszus és a szenátus józanabb tagjai valószínűleg úgy tekintenek a republikánus szenátorra, mint akinek a leghalványabb fogalma sincs az amerikai gazdaság aktuális problémáiról.

A másodlagos szankciók ötlete nem új, maga Brüsszel is próbálkozott vele, de a közelébe sem jutott senki annak, hogy ipari méretekben alkalmazza – a várható gazdasági sokk ugyanis akkora lenne, ami messze felülírná a remélt hatást, vagyis a Kreml leültetését a tárgyalóasztalhoz egy nyugati diktátumszerűség aláírására. Graham azonban nem tágít – számításai szerint a javaslata mellé akkora szenátusi többséget tud állítani, amely kivenné az elnök kezéből a vétó fegyverét. Donald Trump a maga részéről még mindig nem akar szankciós vagy embargós eszközöket bevetni Moszkva ellen, sőt: tőle szokatlan diplomáciai stílussal azt állítja, hogy Graham szenátor javaslatát egyelőre nem véleményezi.

Totális csőd

Míg Zelenszkij elnök és a brüsszeli Európa lelkesen üdvözölte Graham indítványát, az EU-nak és magának az Egyesült Államoknak is igen nagy baja származna belőle, ha konkrét formát öltene. Bár a törvényjavaslat elvileg Moszkvát büntetné, valójában kiirtaná az energiakereskedelmet Oroszország és minden más állam között. Az, hogy Graham saját maga vizezné fel a tömény törvényt, vagyis kihagyna belőle mindenkit, aki „segíti Ukrajnát”, csak még kuszábbá teszi az elgondolást, hiszen ezek az országok (beleértve az európaiakat, illetve magát az Egyesült Államokat is) egyfelől így továbbra is „támogathatják” az orosz háborús költségvetést (az EU gázszükségletének 20 százaléka származik Oroszországból), másfelől a legabszurdabb vámháborút robbantaná ki az Egyesült Államok és több mint harmincöt állam között, beleértve azt a Kínát és Indiát, amely az orosz energiaimport 70 százalékáért felelős.

Ha eltekintünk attól, hogy az oroszokra eddig kivetett mintegy húszezer szankció érdemben mennyire nem befolyásolta a háborút, és hogy az orosz gazdaság rezilienciája a konfliktus negyedik évében is jól teljesít (elsősorban éppen az olajozottan működő diverzifikációs gépezetnek köszönhetően), nehezen értelmezhető Graham alapötlete a másodlagos vámszankció várható, elsősorban nem Moszkvát érintő hatásairól. Az Egyesült Államok csak tavaly még mindig több mint 600 millió dollár értékben vásárolt dúsított uránt és plutóniumot Oroszországból, de harmadik országokon keresztül orosz kőolajat is importált (ahogyan ezt egyébként Európa nagy része is teszi, úgy téve, mintha nem tudna az energia eredetéről).

Az eredeti ötlet szerint tehát Washingtonnak 500 százalékos vámot kellett volna kivetnie saját magára.

Az amerikai republikánusok fenegyereke, Rand Paul szenátor Graham javaslatának következményeit egyenesen olyan gazdasági katasztrófának minősítette, amilyet még nem látott az Egyesült Államok. Mint írja, ott van Izrael, amely szintén bőszen kereskedik az oroszokkal, vagyis egy többfrontos háborút vívó szövetségesre kellene kivetni az értelmezhetetlen nagyságú vámtarifát, de nem úszná meg Tajvan sem, ami az orosz naftavásárlással kerülne célkeresztbe – a félezer százalékos vám kivetése rá nyilván nagyban rombolná az USA ázsiai védelmi pozícióját. Ugyanez mondható el Japánról is, amely a mai napig orosz LNG-vásárló, a legékesebb példa azonban maga az Európai Unió lett volna, amelynek a cseppfolyósított földgázimportja majdnem 20 százalékkal nőtt tavaly, elsősorban Németországnak, Franciaországnak, Belgiumnak és Spanyolországnak köszönhetően.