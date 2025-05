Még a dollár is felnyögött a boldogságtól, amikor Trump kezet fogott Kínával

A szerő a Makronóm elemzője.

Máris hozott bizonyos eredményt az Egyesült Államok és Kína közötti, hétvégén tartott kétnapos tárgyalás. A két gazdasági szuperhatalom ideiglenes, 90 napos kölcsönös vámcsökkentést jelentette be: a legtöbb kínai importra kivetett (összesen 145 százalékos) amerikai vám 30 százalékra csökken, míg az amerikai árukra kivetett kínai tarifák 125-ről 10 százalékra mérséklődnek.

Amerikai részről az egyre higgadtabban és logikusabban politizáló Scott Bessent pénzügyminiszter képviselte Trump elnököt – mint mondta, a felek enyhíteni akarták a globális hullámokat keltő kereskedelmi feszültséget, a 90 napos szünetet pedig a nézeteltérések rendezésére és a tárgyalások folytatására használják fel. Azt is hozzátette, hogy a csökkentés csak az újonnan kiszabott vámokat érinti, a Trump első ciklusa alatt (és Biden által nem bolygatott) tarifákat nem. A piac már a három hónapnyi haladékot is örömmel üdvözölte: mind az ázsiai, mind az európai tőzsdék fellélegeztek, az S&P határidős jegyzései azonnal 3 százalékot ugrottak. Az állampapírhozamok szintén emelkedni kezdtek, míg a dollár a jüannal együtt erősödött.

A bejelentést jelentős lépésként értékelik a vámháború deeszkalációja felé. Van is miért: az elmúlt hetekben Trump ütést ütés után vitt be a kínai kereskedelemnek, amikor megindította ellene a kereskedelmi háborút. A tragikomikus licitté fajuló oda-vissza vámcsapások (145–125 százalék) akkor végzetesen lelassították a két ország közötti kereskedelmet. Az árak ugrása, a tőzsdei mélyrepülés és a piaci ingadozás figyelmeztető jelei miatt aztán Trump elnök hirtelen sokkal békülékenyebb hangnemet ütött meg, és kijelentette, hogy vámcsökkentésre készül, amennyiben a két ország megegyezésre jut. „Lényegesen csökkenni fog, de nem lesz nulla” – mondta, hozzátéve: nem látja szükségét annak, hogy Hszi Csin-pinggel túl kemény játékba kezdjen, és biztos benne, hogy megállapodás fog születni. Kína, amely azóta, hogy csapásra csapással válaszolt, újra és újra ugyanazt a közleményt adja ki (most is így tett): Peking ajtaja nyitva áll, amennyiben Washington konstruktív tárgyalásokra törekszik a kereskedelmi háborút illetően, amelynek kizárólag vesztesei lesznek. Ettől függetlenül a kínai vezetés tartja magát eredeti szándékához: széles körű diverzifikációval és az önellátási területek felpörgetésével arra készül, hogy a végsőkig küzd az Egyesült Államokkal kirobbant háborúban, hacsak az nem tesz olyan lépést, amely mindkét fél számára előnyösnek bizonyul.

Úgy tűnik, ez a lépés most bekövetkezett. Bár mindkét fél saját sikereként értelmezi az ideiglenes, mégis drasztikus vámcsökkentést, valójában az Egyesült Államok volt az, amely (mint a háború kirobbantója) megtette az első lépést egy remélhetően teljes békekötéshez vezető úton.