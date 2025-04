Trump nagyon elkapkodta a háborút Kínával

A szerző a Makronóm elemzője.

Az elmúlt hetekben Trump ütést ütés után vitt be a kínai kereskedelemnek, amikor megindította ellene a kereskedelmi háborút. A tragikomikus licitté fajuló oda-vissza vámcsapások (145–125 százalék) még akkor is végzetesen lelassították a két ország közötti kereskedelmet, ha Trump menet közben mentességet adott az elektronikai termékekre (fenntartva a jogot, hogy záros határidőn belül azokra is visszaállítja a tarifákat).

Az árak ugrása, a tőzsdei mélyrepülés és a piaci ingadozás figyelmeztető jelei miatt aztán az elnök hirtelen sokkal békülékenyebb hangnemet ütött meg, és kijelentette, hogy vámcsökkentésre készül, amennyiben a két ország megegyezésre jut. „Lényegesen csökkenni fog, de nem lesz nulla” – mondta Trump, hozzátéve: nem látja szükségét annak, hogy Hszi Csin-pinggel túl kemény játékba kezdjen, és biztos benne, hogy megegyezés fog születni.

Kína, amely azóta, hogy csapásra csapással válaszolt, Trump szavaira reagálva újra elmondta a kötelezőt: Peking ajtaja nyitva áll, amennyiben Washington konstruktív tárgyalásokra törekszik a kereskedelmi háborút illetően, amelyet változatlan véleménye szerint egyik fél sem nyerhet meg, annak kizárólag vesztesei lesznek. Ettől függetlenül a kínai vezetés tartja magát eredeti szándékához: széles körű diverzifikációval és az önellátási területek felpörgetésével arra készül, hogy a végsőkig küzd az Egyesült Államokkal kirobbant háborúban, hacsak az nem tesz olyan lépést, amely mindkét fél számára előnyösnek bizonyul.