Kína és az Egyesült Államok készül a pusztításra

A szerző a Makronóm újságírója.

Donald Trump a kampány során többször megígérte, hogy elnökké választása esetén a Kínából érkező valamennyi árura minimum 60, míg a világ többi részéből az Egyesült Államokba exportált termékek esetében 20 százalékos extravámot vet ki az amerikai vállalatok és ipar védelmében. A szavakat lassan a tett követi, a világ pedig lázasan készül, hogy valahogyan alkalmazkodjon egy alapjaiban megváltozó globális kereskedelmi struktúrához.

Az Egyesült Államokban a vállalkozások ugyanazt teszik, amit az első Trump-ciklusban, amikor az elnök elkezdett foglalkozni a Kínára kivetett vámok emelésének gondolatával: elképesztő mennyiségben kezdenek árut rendelni kínai partnereiktől, a készletek felhalmozását pedig csúcsra járatják még a vámok bevezetése előtt. (Ez természetesen a kereskedelmi hiányt ideiglenesen, de jelentősen emeli, miután az import mértéke jócskán meghaladja az amerikai exportét.)

A folyamat már a múlt hónapban megkezdődött, amikor a kínai export 13 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest, és 2,4 százalékot ugrott az idei szeptemberhez viszonyítva.

A The Wall Street Journal közgazdászok elemzéseire hivatkozva úgy véli, az elkövetkezendő hónapokban nem is lehet csökkenésre számítani. A tét igencsak magas: Kína a világ legnagyobb exportőre, az Egyesült Államok pedig a legnagyobb vásárlója. Az amerikai vállalatok tavaly nagyjából 430 milliárd dollárnyi kínai árut rendeltek, a tételek oroszlánrészét a számítógépes és elektronikai termékek tették ki, vagyis éppen az a terület, ahol egyébként is brutális szigorítások várhatók az új amerikai kormányzat részéről. Miután az extravámokat a megrendelőnek kell kifizetni (és ezen összegek egyből be is csorognak az államkasszába), az árufelhalmozás csupán átmeneti elkerülése a hirtelen áremelésnek – hiszen végső soron a fogyasztóra hárul a különbözet kifizetése.

Mennyi lesz az annyi?

Kína részesedése az Egyesült Államok importjából 2017-ben még 22 százalék volt. A tavalyi mutató már „csak” 14 százalékon állt, ám a változás nem volt elegendő ahhoz, hogy a két ország közötti kereskedelmi hiány számottevően csökkenjen, de ahhoz sem, hogy a kínai kereskedelmi többletet érdemben befolyásolja. Ennek egyik oka az amerikai fogyasztók egyre nagyobb mohósága a kínai termékek iránt, a másik pedig a gyengülő kínai belső kereslet, amelynek ellensúlyozására Peking értelemszerűen az exporttevékenységet izmosítja.