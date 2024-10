Bajban a Volkswagen – három gyárat bezárnának Németországban, és csökkenteni tervezik a dolgozók bérét

A cikk szerzője a Makronóm elemzője.

Az egyébként bivalyerős szakszervezettel folytatott folyamatos tárgyalások sem vezettek eredményre a Volkswagen katasztrofális helyzetének megoldására: a vállalat vezetése változatlanul nem lát más megoldást a költségcsökkentés elérése érdekében, mint három németországi üzem bezárását, több tízezer munkavállaló elbocsátását, a bérek befagyasztását (egyes esetekben csökkentését), a prémiumok letiltását – és a termelés drasztikus visszahúzását.

A hanyatlás adatai nyilvánosak: a vállalat október utolsó hetében már közzétette bevételi előrejelzéseit, amelyek újabb vészfigyelmeztetést adtak ki: idén öt év alatt negyedjére következik be értékesítési visszaesés.

A tavalyi 9,24 millióról 9 millió darabra csökken a globális megrendelések száma, a Volkswagen így már 500 ezer példányos eladási hiányban van.

A mentőövnek tartott kínai piac belassulása, illetve az ottani elektromos gyártók tarolási szériája a távol-keleti ambíciókat is kezdi szétzúzni: a VW, az Audi és a Porsche egyaránt alulteljesít (utóbbi esetében fél év alatt 33 százalékkal zuhantak az eladások). A Volkswagen szinte egyeduralkodó volt Kínában a belső égésű motoros járművek szegmensében, az ázsiai nagyhatalom piacán azonban olyan gyors volt az elektromos gépkocsik berobbanása és térhódítása, a helyi gyártók, például a BYD fejlesztési sikereinek és üzleti modelljének mintaszerű kiépülése, hogy azzal a német vállalat semmilyen formában nem tudta felvenni a versenyt. A Volkswagen most ott tart, hogy ami egykor kötelező volt a külföldi vállalatok kínai megtelepedése esetén, azt most önként keresi: helyi gyártókkal igyekszik partnerségi megállapodást kötni, és közös, elsősorban kínai technológián alapuló olcsó elektromos gyártásra berendezkedni.

Ami Európát illeti: a BYD megjelenése érezhetően piaci átrendeződést fog eredményezni, nem mellékesen pedig ott van a nagy rivális Tesla is, amely versenypréselő hatásával szinte kierőszakolja az árcsökkentéseket – amit a német gyártók egyszerűen képtelenek követni. A kínai piaci részesedés elvesztésével párhuzamosan zajló európai gyengülés már sok a vállalatnak. A kiutat a vezetőség a drasztikus csonkolásban látja, vállalva saját jelentőségének, presztízsének és egykori piacvezető szerepének kiradírozását.