Beindult az orosz Pusztító, akitől Vlagyimir Putyin is fél – kiderült, meddig nem áll le

Nincs pardon

Nabiullina azoknak is válaszolt, akik a mostani kamatnövekedést a háború kezdete utáni pénzügyi trükkökkel vetették össze. Az ukrajnai háború kirobbanása után néhány nappal a nyugati pénzügyi szankciók és a rubel árfolyamának zuhanása miatt a jegybank egy óriási lépéssel 9,5-ről 20 százalékra emelte az irányadó kamatot, ezzel megőrizte a nemzeti fizetőképességet és elkerülte a bankrendszer összeomlását. A helyzet csillapodása után azonban folyamatos csökkentésbe kezdett. 2022. július 22-én Elvira Nabiullina már 150 bázispontos vágással az alapkamat 8 százalékra húzását jelentette be. Szeptemberben ez már 7,5 százalék volt, ahol stagnált, egészen a múlt nyárig, amikor 1 százalékos emelkedéssel megkezdődött a jelenleg is tartó folyamat. Mint azt a jegybankelnök is megfogalmazta: az akkori óriási emelés nem az infláció elleni küzdelem része volt, hanem a bankok forráskiáramlásának megakadályozására szolgált a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. „Most már más a helyzet – az infláció növekedésére és az inflációs kockázatokra reagálva emeljük a kamatot” – mutatott rá.