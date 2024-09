Zelenszkij legrosszabb hete

Kampánylőszerek

Trumpot igencsak feldühítette az interjú, a haragja azonban akkor tetőzött, amikor kiderült, hogy Zelenszkij meglátogatott egy lőszergyárat Pennsylvaniában, ahol az Ukrajnának szánt tüzérségi 155 mm-es lövedékek is készülnek. Önmagában ezzel nem is lett volna probléma, ám a fotókon az üzemben az ukrán elnök demokrata párti képviselőkkel pózolt és mosolygott önfeledten, miközben republikánust mutatóba sem hívtak meg az eseményre a szervezők.

A botrány itt kezdődött, és azóta túlnőtt önmagán. Az eseményt Ukrajna amerikai nagykövete, Okszana Makarova hozta tető alá, ő szervezte az utaztatást, a látogatás részleteit – és természetesen a demokraták felbukkanását is, feltételezhetően Harris kampánycsapatával egyeztetve. Ezzel pedig nem tett mást, mint amerikai adófizetők pénzén hozott össze egy messziről is kampányeseménynek látszó látogatást. Mike Johnson republikánus házelnök annyira felháborodott, hogy levélben követelte Zelenszkijtől Makarova azonnali leváltását, amiért az (és természetesen Zelenszkij is) beleavatkozott a választásba. „A körút egyértelműen a demokraták megsegítésére tervezett partizánkampány volt, és egyértelműen választási beavatkozás” – fogalmazott nyersen a levélben Johnson.