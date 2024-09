Az ukránok lőhették le a saját F-16-osukat

Hogy Olescsuk mennyiben felelős a mostani tragédiáért, az csak a hivatalos vizsgálat lezárultával derül majd ki, az azonban biztos, hogy a vezető nem állt a helyzet magaslatán biztonsági téren. Az X-re felkerült ugyanis egy videó, amelyen egy megemlékezésen vesz részt: a felvételen az F-16-osokat is lehet látni, szerencsétlen módon azonban egy bázis melletti épület is tisztán kivehető rajta, ami alapján az oroszok könnyedén be tudták azonosítani, hogy az Ivano-Frankivszk melletti Kolomja repülőtérről van szó. Egy nappal később (tehát éppen aznap, amikor lelőtték az F-16-ost) az orosz hadsereg támadást intézett a repülőtéri hangárok ellen – arról, hogy „Moonfish” gépén kívül azon a napon sikerült-e nyugati vadászgépeket megsemmisíteniük, egyelőre nincsenek információk.

Hiányos képességek

Amennyiben valóban baráti tűz okozta az F-16-os pusztulását (a New York Times mindenesetre már tényként beszél róla), az súlyosabban befolyásolhatja az ukrán harci morált és a katonai vezetésbe vetett bizalmat, mintha az oroszok tették volna. A történteket igyekeztek is elhallgatni, 26-án egyedül az orosz védelmi minisztérium jelezte, hogy megsemmisült egy F-16-os, a nyugati média csak több napos csúszással jutott el az információ közzétételéig.

Az oroszoknak jól láthatóan teljesen mindegy, hogy ők semmisítették-e meg az F-16-ost, vagy maguk az ukránok. Rodion Mirosnyik, Lavrov külügyminiszter politikai tanácsadója gúnyos szavakkal reagált a Telegram-csatornáján. „Méltó kezdete ez az új Wundervaffe használatának, amely a beduinok kezébe került” – írta, hozzátéve: az egyetlen baj, hogy az ukránok a saját gépük lelövésével megfosztották az oroszokat a 15 millió rubelnyi (közel 68 millió forintnyi) jutalomtól, amit az első F-16-os leszedéséért kaptak volna.

Kijevben és Washingtonban ennél nyilván sokkal komolyabban elemzik a helyzetet: az eset súlyos kérdéseket vet fel a nyugati vadászbombázók ukrajnai integrációja kapcsán, nem beszélve az ukrán haderő felkészültségéről a használatuk folyamán. Azzal mindenki tisztában van, hogy – mint minden más nyugati fegyverrendszer – az F-16-osok flottája is súlyos veszteségeket fog elszenvedni, a baráti tűz lehetőségével azonban nem sokan számoltak. Maga a személyi veszteség csak súlyosbít a következményeken. Egyetlen pilóta elvesztése is óriási csapást jelent az ukrán légierő számára: az ukránok egy tucatnyinál is kevesebb katonát tudtak kiképzésre küldeni, a személyi állomány korlátozott létszáma tehát a napi repülések számát is drasztikusan korlátozza.