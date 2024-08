Ezt tudni eddig az Ukrajnában lezuhant nyugati F-16-osról és híres pilótájáról

A veszteség azért is feltűnő, mert az F-16-osok alig néhány hete érkeztek meg a háború sújtotta országba, és most vetették be őket először érdemben az oroszok ellen. A CNN-nek nyilatkozó forrás szerint az ukrán védelmi erők úgy vélik, nem a pilóta hibája okozta az incidenst (vagyis valószínűleg az oroszok szedték le). Mindenesetre az incidens egy célpont megközelítése során történt, legalábbis ekkor szakadt meg a kommunikáció „Moonfish” és az egysége között.

Előzőleg a The Wall Street Journal megpendítette, hogy

az első jelentések szerint a gépet nem ellenséges tűzzel lőtték le,

bár az incidens az országot hétfőn érő masszív orosz rakétatűz alatt történt. A zuhanás oka tehát ezek szerint mégis a pilóta hibájából következhetett be.

„Moonfish” egyébként egy nagyszabású orosz támadás visszaverésében vett részt, amikor a gépe lezuhant. Az ukrán légierő egy későbbi, csütörtöki közleményében közölte, hogy Moonfish hétfőn három cirkáló rakétát és egy drónt semmisített meg előtte. A pilótát csütörtökön eltemették, posztumusz pedig ezredesi rangot kapott.

Az esetet kivizsgálják, és nemzetközi szakértőket is meghívnak, hogy vegyenek részt a folyamatban – tette hozzá a CNN forrása; a lap hozzáteszi: a pilóta halála komoly csapás Ukrajna számára. Az első F-16-osok csak a hónap elején érkeztek meg az országba, és a Moonfish egyike volt azon kevés pilótáknak, akiket ezek repülésére képeztek ki.