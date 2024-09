Az építőipar egyelőre ellenáll a külső kereslet okozta bizonytalanságnak

Elemző: Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője

Jelenleg felemás képet mutat az építőipar júliusi teljesítménye. Éves alapon 6,2 százalékkal csökkent ugyan az ágazat termelésének volumene, ebben viszont szerepet játszott a tavaly júliusi magas bázis is. Havi alapon eközben – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján – növekedés látható az ágazat teljesítményében. Ez a bővülés 1,0 százalékos, viszont itt is torzítja az adatot, hogy ez a júniusi nagyobb visszaesés után következett be.

Mi áll a gyengébb éves teljesítmény mögött?

Az éves bázisú csökkenés teljes mértékben az egyéb építményekhez köthető, itt a termelési volumen több mint 10 százalékkal zsugorodott. Ebbe a kategóriába a KSH a közlekedési infrastruktúra, valamint a különböző vezetékek, hálózatok építését sorolja, vagyis nagyobb részben a költségvetési szférához kötődő tételeket. Tehát itt megjelenhetett a kormányzati beruházások elhalasztása. Ugyanakkor

az építőipar ezen szegmensének a kilátásai a kedvezőbbek, júliusban a megkötött új szerződések volumene közel négyszerese volt a megelőző évinek, köszönhetően a nagy értékű útépítési kontraktusoknak, aminek következtében az építőipari vállalkozások júliusi végi szerződésállománya az egyéb építményekre vonatkozóan közel felével magasabb volt, mint tavaly ilyenkor.

Trendek az épületek építésében

Az épületek építése a fentiekkel szemben mindössze 2,8 százalékos éves bázisú mérséklődést mutatott a magas bázis nyomán, míg havi alapon jelentős, 4,7 százalékos emelkedést regisztrált a KSH.

Az elsősorban a háztartásokhoz és a vállalati szférához kötődő építések tehát egyelőre kedvezően alakulnak, és ezt a beruházási adatok is alátámasztják, amelynek a visszaesését elsődlegesen a gépberuházások eredményezték, azokat halasztották el a külső kereslet bizonytalansága nyomán.

A szerződésadatok viszont itt kedvezőtlenebb kilátásokat mutatnak: a megkötött új kontraktusok volumene jelentősen elmaradt az egy évvel korábbitól, ennek köszönhetően tavaly júliushoz képest a szegmens hó végi szerződésállománya is csökkent, 5,4 százalékkal.