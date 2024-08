Az EKB keresztbe tett Von der Leyennek

Az Európai Bizottság adatai szerint – folytatja Lynch – a vállalatok tavaly közel 2 százalékkal növelték a nyereségüket az EU-ban, miközben a bérek egyáltalán nem követték az inflációt. Ennek megszüntetéséhez a monetáris politika gyakorlatilag semmilyen segítséget nem adott, helyette továbbra is a munkavállalókat szorította pénzügyi satuba, akik egyre reménytelenebbül próbálták fizetni hiteleik törlesztőrészleteit és kifizetni rezsiszámláikat.

Ugyanazon a napon, amikor az EKB tavaly februárban bejelentette példátlan kamatemelését, a Shell közleményben tudatta, hogy 2022-ben 38,5 milliárd eurós nyereségre tett szert, ami a vállalat 2021-es profitjának a duplája – és 115 éves történetének rekordja

– írja Lynch, rámutatva a zöldátállás fékjeire, valamint arra, hogy a folyamat a kiugróan magas kamatok okozta befektetői bizalom hiányában ki sem tud teljesedni, miután senki nem akar vagyonokat áldozni a megújulóenergia-projektekbe, amelyek éppen a magas előzetes költségekről híresek. Az Ursula von der Leyen által vázolt gazdasági rakéták a magánbefektetők óvatossága miatt nem gyulladnak be, de gátolja az állami beruházásokat is. A kapzsinfláció leküzdésének sokkal hatékonyabb módja lenne, ha a Shellhez hasonló energiaóriásokra a plusznyereség függvényében különadókat alkalmaznának – mutat rá Lynch, természetesen nem említve, hogy a magyar kormány évek óta él a gyakorlattal, amely extraprofitadó néven vonult be a hazai gazdaságpolitikába.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkára szerint az EKB óriási hibát követ el, amikor ellentmond saját kötelezettségvállalásának, és a befektetések ösztönzése helyett ráül a pénzre: ennek eredménye a még magasabb energiaárak, valamint a munkahelyek számának csökkenése lesz – ez pedig újabb inflációs spirált indít majd el, vagyis a jegybank az európai gazdasággal együtt saját magát is fojtogatja.

Lynch ugyanarra szólítja fel tehát az Európai Központi Bankot, mint a demokraták a Fedet: villámgyors kamatvágást követel a befektetések érdekében, azzal érvelve, hogy a kamatbefagyasztás csak növelni fogja az inflációt.