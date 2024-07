Képmutatók bálja: Kaja Kallas a csúcsra ért

Révész Béla Ákos, a Makronóm újságírójának véleménycikke

Semmi meglepő nincs abban, hogy Kaja Kallas váltja Josep Borrellt az EU külügyi főképviselői székében. Az észt miniszterelnök oroszgyűlöletével a háború kitörése óta felszögezte magát a brüsszeli térképre, ahol szájtátva nézegették, ez igen, ez kell nekünk, egy igazi balti királynő, aki ott üti a gonoszt, ahol csak éri.

Szavakkal persze. Kallas mögött ugyan ott áll a NATO, látványpolitizálása azonban mégiscsak azt juttatja eszünkbe, amikor a Braveheartban a skótok a meztelen hátsójukat mutogatták a brit seregnek. A különbség, hogy utána a skótok el is agyabugyálták az ellent, míg Kallas mutatványa félbeszakad a villantásnál. Hangja óriási, ereje semmi.

Nem gond, Brüsszelnek ennyi bőven elég ahhoz, hogy berakja az egyik kulcsállásába. Sőt: mielőtt Mark Rutte, a Teflonember túlzottan előtérbe került volna, Kallas neve vérkomolyan körbejárt mint lehetséges NATO-főtitkáré. Akkor azonban még az amerikaiaknak, a németeknek, a briteknek és a franciáknak volt humorérzéke, és nagyot nevettek, így Kallas visszahúzódott Tallinnba, hogy tovább szője a pókhálót.

Miután a nagy üzlet elúszott, az európai liberálisokban felvetődött a gondolat, hogy őt jelöljék Ursula von der Leyen kihívójaként az Európai Bizottság élére. Kallasnak ennél azért több esze van, mondott egy elég határozott nemet, majd rögtön közölte: soha ne mondd, hogy soha, tulajdonképpen a bizottsági csúcspozíción kívül (amelyért a kegyelmes asszonnyal kellett volna összeakaszkodnia) bármi jöhet.

Jutalma nem maradt el, az idős mester, Borrell (ki maga sem zavart sok vizet a nem is létező egységes európai külpolitika képviseletével) készséggel leporolja maga után a széket, és még egy kispárnát is rárak, hogy Kallas elérje róla az asztalt.

A nulla is egy szám

Kaja Kallas diplomáciai érzékéről bajos hosszan beszélni. Egész politikai karrierjét a ruszofób kommunikációnak és látványintézkedéseknek szentelte. (Az orosz második világháborús emlékművek látványos lerombolása Észtországban kétségtelenül páratlan húzás volt, Brüsszelben párás tekintettel nézték az egészet, már akkor nagyot sóhajtva, hej, ha te is, te is köztünk lehetnél…) Gazdasági és politikai súlytalanságánál, méreténél és elavult haderejénél fogva Washington pontosan annak tekintette és tekinti Észtországot, ami: NATO-s felvonulási területnek az orosz határnál. Az, hogy e terület miniszterelnöke folyamatosan átüvöltözik a kerítésen, és időnként nyomatékosan még egy cigicsikket is behajít a szomszédba a miheztartás végett, csak hab volt a tortán. Kallas tálcán szállította azt, amit nem is kértek tőle: az agyonideologizált oroszgyűlöletet. És ezzel ki is fújt. A balti kormányfőnek nincsenek nagy tervei, nem tekint előrébb néhány napnál, de a hangja akkora, hogy mindenki ráfigyel. Az egyetlen – Brüsszel szerint is értékelhető – ötlete az volt, hogy az EU egy év alatt szállítson le Ukrajnának 1 millió darab tüzérségi lövedéket. A történet kínos kudarcba fulladt, olyannyira, hogy Zelenszkij a végén magát Ursula von der Leyent tette helyre a hazudozás kapcsán, mialatt Kallas csendben maradt, és visszahúzódva figyelte, milyen pompásan alakul minden.