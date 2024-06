Friss adatok: javuló reálbérek, emelkedő kiskereskedelmi forgalom

Elemző: Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője

Áprilisban tovább bővült a kiskereskedelmi forgalom, amelynek a volumene éves bázison a naptárhatástól megtisztított adatok alapján 3,2 százalékkal emelkedett. Havi alapon ugyan 0,9 százalékkal csökkent a forgalom, azonban a márciusi kiemelkedő, 2 százalékos bővülés után ez inkább korrekciónak tekinthető, és a kiskereskedelmi forgalom ezzel együtt is fokozatos kilábalást mutat.

Az utóbbit ezúttal a nem élelmiszer-kiskereskedelem húzta felfelé, itt a bővülés mértéke 4,3 százalékot tett ki, miközben a

z élelmiszer- és élelmiszer jellegű kiskereskedelmi forgalom 3,6 százalékkal emelkedett.

Az előbbi kategória gyorsabb növekedésében szerepet játszhatott az óvatossági motívum oldódása. Az inflációs időszakban a háztartások elsőként a nem létfontosságú, halasztható kiadásaikat fogják vissza, miközben most a reálbérek és így a rendelkezésre álló jövedelem bővülésével ezen termékcsoportok iránt nő meg a kereslet.

Ez látható a textil, a ruházati és lábbeli, valamint a számítástechnikai és egyéb iparcikkek forgalmában is. Ugyanakkor az is megállapítható az adatokból, hogy az óvatossági motívum még nem oldódott fel teljesen: a bútor-, a műszakicikk-, a könyv-, az újság-, valamint a papíráruüzletekben a forgalom még mindig visszaesést mutat. A nem élelmiszertermék jellegű kiskereskedelem havi alapon is érdemben, 1,1 százalékkal emelkedett, és ez szintén a fogyasztói bizalom fokozatos helyreállását mutatja.

Hogyan alakult az élelmiszer- és az üzemanyagforgalom?

Az élelmiszer-forgalom esetében szintén a rendelkezésre álló jövedelem bővülését kell kiemelni. Itt havi alapon kismértékű, 0,3 százalékos volumencsökkenést mért a KSH, amelyben szerepet játszhatott a húsvéthatás is, amely idén márciusra esett.

Az üzemanyag-forgalom áprilisban éves bázison 2, míg havi bázison 0,4 százalékkal emelkedett. Itt tehát azt láthatjuk, hogy a magasabb üzemanyagárak a forgalmat nem vetették vissza áprilisban, azonban a nemzetközi olajárak, valamint az üzemanyag-kereskedők által alkalmazott magasabb árrés szerepet játszhatott az elmúlt hónapokban tapasztaltnál lassabb éves növekedésben.