Elhagyja Németországot az egyik legnagyobb német legenda

A szerző a Makronóm újságírója.

Már a német kormány is beletörődött, hogy az egyik legnagyobb ipari szereplője szinte teljesen lehúzza a rolót. A búcsú halk és kellemetlen: a BASF vegyipari óriás éppen Kínába teszi át fő gyártási területét. A cég példája kegyetlenül mutat rá a regnáló kabinet egyik legnagyobb hibájára: a nem megfelelően menedzselt kríziskezelésre és a gazdaság átpolitizálására.

Kívül tényleg tágasabb

Németország egyik legtekintélyesebb gazdasági újságírója, Gabor Steingart úgy fogalmaz: a piacgazdaság extrémebb formában ugyan, de olyan, mint a demokrácia. Utóbbiban a szereplők a szavazatokat igyekeznek maximalizálni, az előbbiben a profitot. Ám amíg egy demokráciában ez a maximalizálás kis területen zajlik, a piacgazdaságnak a globalitás ad óriási előnyt.

A vállalkozói sikert ugyanis nem szlogenekben és ígéretekben mérik, hanem a befektetések és az innovációk sikerében. Míg egy politikai pártnak a saját hazájában elért eredménye a mérce, egy multinak az csupán egy lehetőség a sok közül. Vagyis

egy olyan vállalat, mint a BASF, egyszerűen fogja magát, és elmegy abból a környezetből, ahol nem tud nyereséget termelni, legyen szó akár a saját országáról.

Pontosan ez történik most. Európa legnagyobb vegyipari vállalata tízmilliárd eurót fektet be egy kínai termelőkomplexumba, a híres ludwigshafeni üzem termelését pedig a minimumra húzza. Kínában felvételt hirdetnek, otthon elbocsátják a szakembereket. „Az, hogy a tehetséges vezetők, a magasan képzett munkavállalók és az ipari hagyományok ellenére Németország egyik legnagyobb ipari szereplője képtelen profitot termelni, a pártok legnagyobb szégyene” – írja Steingart, rámutatva: a BASF 2023-ban éppen Németországban nem termelt egy cent nyereséget sem, és az igazgatótanácsának elemzése szerint belátható időn belül a hazai ipari csapdahelyzet miatt nem is lenne esély erre.

Egy óriás kivégzése

Tragikus események és lépések egész láncolata juttatta ebbe a helyzetbe a vállalatot. Volt, amit közvetlenül a német kormány idézett elő, volt, amit csak közvetve, azáltal, hogy nem tudta vagy nem akarta megfelelően kezelni a helyzetet.