Macron: Több szexet, elvégre franciák vagyunk!

A szerző a Makronóm újságírója.

Macron a múlt héten egy felszólalásában „demográfiai újrafegyverkezést” jelentett be: egyebek között ingyenes termékenységi vizsgálatot javasolt a fiatalok számára, valamint új fizetett anyasági és apasági támogatást. Az újdonsült szülők, beleértve az apákat is, három hónap szabadságot vehetnek ki, és fizetésük felét, legfeljebb 1900 eurót kaphatnak, ami családonként 11 400 eurós bababónuszt jelenthet.

Juttatások

Valóban sokat fog ez változtatni a helyzeten? – tette fel a kérdést a The Spectator brit lap tudósításában. Franciaországban az első gyermek után nem jár gyermeknevelési támogatás, de a második után havi 184, a harmadik után pedig – jövedelemtől függően – akár 277 eurót is kaphat a boldog szülő. Ezek a juttatások azonban nem ösztönözték a termékenységet. Mivel a szülőképes korú nők száma az elmúlt években csak kismértékben csökkent, a születések számának mérséklődése főként a gyermek utáni vágy apadásával magyarázható.

A 2021-es fellendülés után, amely a születéseknek a Covid 2020-as első hulláma által késleltetett helyreállás miatt következett be, a termékenység ismét visszaállt a csökkenő tendenciára. A 2022-es egy nőre jutó 1,79 gyermekről 2023-ra 1,68-ra bekövetkezett rendkívüli éves csökkenéssel

a termékenység olyan történelmi mélypontot ért el, amilyenre a baby boom vége óta nem volt példa. A népességet fenntartó születési arányszámot 2,1-nek tekintik. A születések számának csökkenése a várható élettartam növekedésével együtt „mérgező koktél”

egy olyan szociális jóléti rendszer számára, amely az idős munkavállalók fiatalokkal való helyettesítésén alapul. 2021 novemberében az INSEE (a francia Nemzeti Statisztikai és Gazdasági Tanulmányok Intézete) a demográfiai tendenciák alapján 2070-ig szóló népesedési előrejelzéseket tett közzé. E forgatókönyv szerint Franciaország népessége tovább növekszik, és 2044-ben 69,3 milliós csúcsra emelkedik, majd 2070-re 68,1 millióra csökken – közölte a brit lap.

A franciák furcsa módon szexuálisan tartózkodóvá váltak

A francia uralkodók a 17. század óta aggódnak a születési ráta miatt. XIV. Lajos kormányának sikertelen erőfeszítései a családi stratégiákba való beavatkozásra emlékeztetnek a házasság, a cölibátus és a termékenység kérdéseinek politizálására a régi rendszer Franciaországában. Nehéz elképzelni, hogy Macron jobban csinálja, és képes lenne meggyőzni honfitársait a szaporodásról. Ez inkább a francia politikai színház egy újabb jelenete, mert az elnök által a zuhanó termékenység kezelésére bejelentett, felülvizsgált állami ösztönzők a valóságban nem túl meggyőzők – vélte a The Spectator.

A 46 éves elnök szerencsés, hogy többé-kevésbé megértő médiája van, így nem gúnyolják ki a gyermektelenségét, miközben arra buzdítja honfitársait, hogy szexuálisan legyenek aktívabbak Franciaországért. Feleségének, Brigitte-nek már három gyermeke volt, amikor elvált, hogy feleségül menjen a nála 24 évvel fiatalabb egykori tanítványához – állapította meg a brit lap, amely híres ironikus stílusáról.

Brigitte jelenleg 71 éves. Nyíltan meleg miniszterelnöke, Gabriel Attal sem valószínű, hogy ebben a kérdésben hitelesen a segítségére siet – fűzte hozzá a magazin. A születési ráta összeomlását sokan a társadalmi trendeknek és a pénzügyi nyomásnak tulajdonítják, de minden bizonnyal annak is, hogy a franciák furcsa módon szexuálisan tartózkodóvá váltak. Úgy tűnik, hogy a bezárkózás elnyomta, nem pedig serkentette a nemzési ösztönt. A korábbi szexuális szabadságot a prüdéria új korszaka követte, amelyben a fiatalok a jelek szerint a tényleges szexet felcserélték a pornóoldalakkal és a meztelen szelfikkel. Úgy tűnik – a The Spectator megítélése szerint –, hogy a szexuális aktivitás hiánya a házasságban is folytatódik.

A francia születési ráta még alacsonyabb lenne, ha nem járulna hozzá a muszlim közösség, amelynek ugyanezen mutatója valamivel meghaladja a helyettesítési szintet

– szögezte le a brit magazin –, bár hivatalos adatok nem állnak rendelkezésre, mivel az ilyen adatok gyűjtése illegális.

Lankasztó számok Csökkenő születési arányszám, amelynek okai közt ott van a ritkuló szexualitás – erre a megállapításra jutott az Ifop közvélemény-kutató intézet a közelmúltban közzétett, „A szex recessziója: a franciák kevesebbet szeretkeznek?” című tanulmánya. Míg 2006-ban a franciák 87 százaléka mondta azt, hogy az elmúlt 12 hónapban legalább egyszer volt szexuális kapcsolata, addig ma ez az arány csak 76 százalék. Ez példátlan visszaesés – mutatott rá az elemzés, amelynek részleteit a Le Figaro ismertette. A különbségek még nagyobbak a 18 és 24 év közöttiek körében, akik már szexeltek: 28 százalékuk állítja, hogy az elmúlt egy évben nem volt szexuális kapcsolata, míg 2006-ban ez az arány mindössze 5 százalék volt. Részletezve, a férfiak és a nők azonos arányban érintettek: míg 2007-ben a férfiak 7, a nők 11 százaléka volt szexuálisan inaktív, addig ezek az arányok mostanra 22, illetve 26 százalékra emelkedtek. A szexuális kapcsolatok gyakorisága is csökkent – elemezte az Ifop. Míg 2024-ben 10 franciából közel 4 számol be arról, hogy átlagosan hetente egyszer él szexuális életet, addig 2009-ben ez az arány közel 6 volt tízből. A házasélet és a szexualitás szétválása A közvélemény-kutató intézet szerint ez a példátlan mértékű csökkenés elsősorban a házasélet és a szexualitás közötti egyre nagyobb távolságtartással magyarázható. A franciák már nem ugyanúgy társítják a házaséletet és a szexuális élettel, mint korábban. A nők sokkal kevésbé hajlandók rákényszeríteni magukat a szeretkezésre – mutatott rá a tanulmány. Valóban, míg jelenleg majdnem minden második nő azt mondja, hogy néha akaratán kívül szeretkezik, ez az arány negyven évvel ezelőtt sokkal magasabb volt, amikor tízből majdnem nyolc kényszerítette magát erre. „Bár a házastársi kötelesség nem tűnt el teljesen, ez a felmérés rávilágít a franciák egyre növekvő arányára, akiknek sikerül megszabadulniuk egy bizonyos szexuális normalitástól, és különösen azoktól a társadalmi előírásoktól, amelyek szükségszerűen intenzív szexuális élethez kötik a párokat” – elemezte az Ifop. Hosszan tartó önmegtartóztatás A jelentés tágabb értelemben rámutat a franciák bizonyos fokú érdektelenségére a szex iránt: 2024-ben a nők 62 százaléka tartotta fontosnak a szexet az életében, míg 1996-ban ez az arány még csaknem 82 volt. Ez az érdektelenség a férfiak körében is megfigyelhető, akiknek a 42 százaléka állítja, hogy továbbra is tudna élni valakivel pusztán plátói kapcsolatban. A nők körében ez az arány 54 százalék volt. A szexuálisan nem aktív franciák körében pedig a „gyengédség hiánya” a fontosabb: „A szexuálisan nem aktív egyedülálló nők 92 és a szexuálisan nem aktív szingli férfiak 78 százalékának nagyobb szüksége van a gyengédségre, mint a szexre” – állította a tanulmány. A két nem között azonban még mindig van különbség, amikor a hosszan tartó önmegtartóztatásról van szó: 10 nőből csak 3 mondja azt, hogy a gyengédség hiányát érzi, ha hosszú ideig nem szeretkezik, szemben 10-ből 6 férfival. A képernyők konkurenciája A digitális tevékenységek versenyéből is következik a példátlan visszaesés – vélte a közvélemény-kutató intézet. A 35 év alatti, párkapcsolatban, egy fedél alatt élő fiatalok körében a férfiak fele (szemben a nők 42 százalékával) bevallja, hogy a szexuális együttlétet már elkerülte azért, hogy filmeket vagy sorozatokat nézzen a tévében. A számok majdnem azonosak a videójátékok – a 35 év alatti férfiak majdnem 53 százaléka állítja, hogy elkerülte a szexet, hogy játszhasson – és a közösségi hálózatok esetében is. A férfiak 48 százaléka ugyanebben a korosztályban a szexet preferálja. A fiatalok tehát úgy döntenek, hogy több időt szánnak a szabadidős és szórakoztató tevékenységekre, mint a partnerükkel való szexuális kapcsolatra: a szexre szánt idő nyilvánvalóan versenyben áll a képernyőkön töltött idővel, amelyek nemcsak a társadalmi és/vagy szexuális szükségletek kielégítésének eszközei, hanem hajlamosak kannibalizálni az együtt töltött időt – magyarázta az elemzés, amely hozzátette: „a Netflixhez hasonló platformok olyan függőséget okozó és időigényes produkciókat kínálnak, amelyek csökkentik a közösülés iránti érdeklődést és a szexuális együttlétre rendelkezésre álló időt”.

Kapcsolódó:

Címlapfotó: MTI/EPA/Ian Langsdon



További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.hu oldalon.